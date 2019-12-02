الصحفية المغربية هاجر الريسوني تحتفل بزفافها بحضور بنكيران (فيديو)

تداول نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد، صورًا وفيديوهات من حفل زفاف الصحفية هاجر الريسوني، الذي أقيم ليلة السبت في قاعة للحفلات بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، بحضور شخصيات معروفة أبرزها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران .

والى حانب بنكيران الذي وعد هاجر بحضور زفافها وقت تواجدها بالسجن، كان هناك -أيضًا- الكاتب حسن أوريد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، والصحفي السوداني المعروف طلحة جبريل، والأمين العام السابق لحزب الاستقلال محمد الخليفة، والناشطة الحقوقية خديجة الرياضي وأسماء أخرى.

وتصدَّر اسم هاجر الريسوني العاملة بصحيفة ”أخبار اليوم“ العناوين الإعلامية هذه السنة لمدة شهرين بسبب اعتقالها مع خطيبها أمام عيادة طبية لأمراض النساء بالرباط ، واتهامها بالإجهاض وإقامة علاقة خارج الزواج.

ثم الحكم عليها بسنة من السجن قبل أن يصدر بحقها عفو ملكي هي وكل من معها في القضية، خطيبها والطبيب ومساعدته وأخصائي التخدير.

وأثارت القضية مفهوم الحريات الفردية في القوانين المغربية بشكل كبير، خصوصًا ما يتعلق بالإجهاض والعلاقات الرضائية، وهو الموضوع ذاته الذي يخلق -حاليًّا- جدلًا قويًّا داخل الحكومة والبرلمان وحزب العدالة والتنمية، ويؤجل تعديل القانون الجنائي.

وهاجر الريسوني هي ابنة شقيق أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح (الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية)، والرئيس الحالي لما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.