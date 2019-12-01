نوال الكويتية تفاجئ جمهور الرياض بفيديو كليب لأغنية ”مكانك مبين“ (فيديو)

فاجأت الفنانة الكويتية نوال الجمهور السعودي بطرح فيديو كليب ”مكانك مبين“ لأول مرة، على مسرح الملك فهد الثقافي بالرياض، وذلك قبل صعودها على خشبة المسرح لبدء حفلها ضمن موسم الرياض .

جاء طرح الكليب بمثابة مفاجأة لجمهور نوال، خاصة وأن عرضه بالحفل يعتبر حصري ولأول مرة، وأشاد الجمهور بالكليب، حيث صعدت نوال فور انتهائه لبدأ الحفل، واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة.

واختتم نجوم الغناء حفلات شهر نوفمبر مساء السبت، بليلة طربية للجمهور الخليجي، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحفل غنائي أحيته الفنانة نوال الكويتية، والفنان نبيل شعيل، برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن حفلات موسم الرياض.

الجدير بالذكر أن الفنانة نوال الكويتية، قد طرحت أغنيتين من ألبومها الجديد “الحنين”، وهما “السهر”، و”مكانك مبين”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكانت أعلنت الجهة المنظم للحفل الضخم ”ليلة سهم“ الذي يعد أضخم حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، اعتذار الفنانة نوال الكويتية عن إحياء فقرتها الغنائية لظرف صحي طارئ.

ونشرت الجهة المنظمة ما ينوب عن الفنانة نوال الكويتية أنه لعارض صحي تعتذر النجمة نوال الكويتية من جمهورها عن المشاركة في حدث ”ليلة سهم“، ضمن فعاليات موسم الرياض، داعين الله عز وجل لها بالشفاء العاجل وأن يلهمها تعالى ثوب العافية وتعود قريبا لمحبيها.. خطاك الشر يا أم حنين“.

تعتبر ”ليلة سهم“ أضخم حفل أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، والذى أقيم مساء الثلاثاء 5 نوفمبر، بمشاركة 6 مطربين على مسرح محمد عبده فى البوليفار، وهم أصالة نصري، ماجد المهندس، رابح صقر، إسماعيل مبارك، أميمة طالب، ونوال الكويتية قبل اعتذارها.