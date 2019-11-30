شيرين تثير الجدل مجددًا في السعودية بعد وصف منتقديها بـ“العوانس“ (فيديو)

أثارت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب الجدل مجددًا في السعودية، التي أحيت فيها حفلًا غنائيًا، بعد ردها على منتقدين لتصريحات سابقة حول ضرورة سماع المرأة لكلام الرجل، واصفة إياهن بـ“العوانس“.

وقالت شيرين على خشبة المسرح: ”المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاق عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة إيه اللي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس“.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ هاشتاغ بعنوان اخرسي يا شيرين للرد عليها، وكان من بينهم الإعلامية السعودية منى أبو سليمان التي قالت عبر حسابها بـ“تويتر‏“: ”اسمعي كلام زوجك، لا تسمعي كلام زوجك؛ يبوس يدك، تغسلي قدمه، إحنا مالنا كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه“.

وأضافت: ”كل زوجين يتفقوا ايش معني الحب بالنسبة لهم وكيف يعيشوا مبسوطين مع بعض 70٪ من الوقت وكيف يحترموا بعض، وفكوا أهلنا من السنابات وكل هدية بصورة وتنظير ‎#شيرين.. عوانس“.

اسمعي كلام زوجك، لا تسمعي كلام زوجك؛

يبوس يدك، تغسلي قدمه. احنا مالنا كل واحد ينام على الجنب اللي يريحوا.. كل زوجين يتفقوا ايش معني الحب بالنسبة لهم و كيف يعيشوا مبسوطين مع بعض 70٪ من الوقت و كيف يحترموا بعض. وفكوا اهلنا من السنابات وكل هدية بصورة و تنظير #شيرين#عوانس — Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) November 30, 2019

كما علق الكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم: ”‏اللي يعرف التافهة شيرين، يقولها: ”إن اللي يسميها المجتمع؛ عنوسة؛ مو مسبّة و لا عيارة.. فتاة ما قدر الله أن تلتقي بشريكها، وممكن وراها شخص عضلها ومنعها من حقها في الزواج، وأن دورها كمؤدية ينحصر فقط بالغناء والترفيه عن الناس اللي دافعين تذاكر لهذا الغرض“.

اللي يعرف التافهه ؛ شيرين ، يقولها : إن اللي يسمها المجتمع؛ عنوسة ؛ مو مسبّة و لا عيارة .. فتاة ما قدر الله أن تلتقي بشريكها ، وممكن أن وراها شخص عضلها ومنعها من حقها في الزواج ، وأن دورها كمؤدية ينحصر فقط بالغناء و الترفيه عن الناس اللي دافعين تذاكر لهذا الغرض.

#شيرين_في_الرياض — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) November 30, 2019

في المقابل، قال الإعلامي السعودي مجاهد الأميري: ”‏‎#شيرين_في_الرياض ومميزة كالعادة بعفويتها، لها الحرية في الحديث والتصريح طالما لم يكن فيه خطأ على أحد، وكلامها دائمًا فيه من المزح الكثير، بلا حساسية شلة هاشتاق ‎#اخرسي_ياشيرين ياليت تشوفو لكم موضوع ثاني“.

#شيرين_في_الرياض ومميزة كالعادة بعفويتها، لها الحرية في الحديث والتصريح طالما لم يكن فيه خطأ على احد،

وكلامها دائما فيه من المزح الكثير،

بلا حساسية شلة هاشتاق #اخرسي_ياشيرين ياليت تشوفو لكم موضوع ثاني???? — مجاهد الأميري (@mujahd_alameery) November 30, 2019

يذكر أن التصريحات السابقة لشيرين كانت منتصف شهر نوفمبر، وقالت فيها: ”طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء..“، وقد تعرضت على إثرها لعاصفة من الانتقادات.