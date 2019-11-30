 شيرين تثير الجدل مجددًا في السعودية بعد وصف منتقديها بـ“العوانس“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شيرين تثير الجدل مجددًا في السعودية بعد وصف منتقديها بـ“العوانس“ (فيديو)

شيرين تثير الجدل مجددًا في السعودية بعد وصف منتقديها بـ“العوانس“ (فيديو)

المصدر: عوض محمد – إرم نيوز

أثارت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب الجدل مجددًا في السعودية، التي أحيت فيها حفلًا غنائيًا، بعد ردها على منتقدين لتصريحات سابقة حول ضرورة سماع المرأة لكلام الرجل، واصفة إياهن بـ“العوانس“.

وقالت شيرين على خشبة المسرح: ”المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاق عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة إيه اللي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس“.

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أثارت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب الجدل مجددًا في السعودية، التي أحيت فيها حفلًا غنائيًا، بعد ردها على منتقدين لتصريحات سابقة حول ضرورة سماع المرأة لكلام الرجل، واصفة إياهن بـ“العوانس“. وقالت شيرين على خشبة المسرح: ”المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاق عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة إيه اللي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس“. ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ هاشتاغ بعنوان اخرسي يا شيرين للرد عليها، وكان من بينهم الإعلامية السعودية منى أبو سليمان التي قالت عبر حسابها بـ“تويتر‏“: ”اسمعي كلام زوجك، لا تسمعي كلام زوجك؛ يبوس يدك، تغسلي قدمه، إحنا مالنا كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه“. وأضافت: ”كل زوجين يتفقوا ايش معني الحب بالنسبة لهم وكيف يعيشوا مبسوطين مع بعض 70٪ من الوقت وكيف يحترموا بعض، وفكوا أهلنا من السنابات وكل هدية بصورة وتنظير ‎#شيرين.. عوانس“. يذكر أن التصريحات السابقة لشيرين كانت منتصف شهر نوفمبر، وقالت فيها: ”طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء..“، وقد تعرضت على إثرها لعاصفة من الانتقادات. . . .  #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #مكة #جازان #حوادث #شيرين #حفلة_الرياض #اخرسي_يا_شيرين #شيرين_تسي_للمراة_العازبه #الذوق_العام #موسم_الرياض #عنوسة #عانس #زواج #فيديو #ترند #جديد #لايك #تفاعل #saudiarabia #riyadh #video #trend #news

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ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ هاشتاغ بعنوان اخرسي يا شيرين للرد عليها، وكان من بينهم الإعلامية السعودية منى أبو سليمان التي قالت عبر حسابها بـ“تويتر‏“: ”اسمعي كلام زوجك، لا تسمعي كلام زوجك؛ يبوس يدك، تغسلي قدمه، إحنا مالنا كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه“.

وأضافت: ”كل زوجين يتفقوا ايش معني الحب بالنسبة لهم وكيف يعيشوا مبسوطين مع بعض 70٪ من الوقت وكيف يحترموا بعض، وفكوا أهلنا من السنابات وكل هدية بصورة وتنظير ‎#شيرين.. عوانس“.

 

كما علق الكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم: ”‏اللي يعرف التافهة شيرين، يقولها: ”إن اللي يسميها المجتمع؛ عنوسة؛ مو مسبّة و لا عيارة.. فتاة ما قدر الله أن تلتقي بشريكها، وممكن وراها شخص عضلها ومنعها من حقها في الزواج، وأن دورها كمؤدية ينحصر فقط بالغناء والترفيه عن الناس اللي دافعين تذاكر لهذا الغرض“.

 

في المقابل، قال الإعلامي السعودي مجاهد الأميري: ”‏‎#شيرين_في_الرياض ومميزة كالعادة بعفويتها، لها الحرية في الحديث والتصريح طالما لم يكن فيه خطأ على أحد، وكلامها دائمًا فيه من المزح الكثير، بلا حساسية شلة هاشتاق ‎#اخرسي_ياشيرين ياليت تشوفو لكم موضوع ثاني“.

يذكر أن التصريحات السابقة لشيرين كانت منتصف شهر نوفمبر، وقالت فيها: ”طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء..“، وقد تعرضت على إثرها لعاصفة من الانتقادات.

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الرياض
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