شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض… وسعوديون: #اخرسي_يا_شيرين

أثارت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب استياء نشطاء سعوديين، بعد أن وجهت إساءة لجمهورها من النساء خلال حفلها في موسم الرياض ليل الجمعة.

وقالت شيرين خلال حفلها، إنها قد تعرضت لهجوم حاد إثر تغزلها بالرجال، وأعادت القول إن المرأة عليها إطاعة الرجل لأن ”الرجال دول عسل وسكر“، ثم قالت مخاطبة جمهورها من النساء، ”مش عارف إيه إلي مزعلهم كده أكيد دول شوية عوانس“.

أكثر فنانه تتكلم بعفوييّه وروحها حلوه وتنفهم غلط طبعًا انا أخر فتره صايره أشيل هم اذا جت تتكلم????!!

#اخرسي_ياشيرين pic.twitter.com/boioRuIiy2 — إيڤِاا. (@ilx9r) November 30, 2019

وأطلق نشطاء هاشتاق #إخرسي_يا_شيرين تعبيرا عن استهجانهم لما قالته شيرين بشأن ”العوانس“ معتبرين ذلك تقليلا من شأن المرأة، التي لم يكتب لها الارتباط.

#اخرسي_ياشيرين

شيرين تلامس جروح النسويات ممن ذهبت قيمتها الجنسية للرجل واصبحت عانس غير مرغوب بها كعلاقة متكافئة "زوجة"

لذلك تجد النسويات يحاولون يعوضون الاستقلال هذا عبر علاقات الشوقر دادي اللي تعتمد على تقديم جسدها مقابل المال

بس شيرين صريحه بعنف

pic.twitter.com/R39WmgUiDl — كهروضغطي (@piezoelectric44) November 30, 2019

واعتبر معلقون ما قالته شيرين نوعا من الاستهزاء غير المقبول.

#اخرسي_ياشيرين لا تستهزا باحد ، فـ انت لا تعلم ما بـ دوران الحيـاه فـ اليوم تستهزا به ، وغدآ يستهزا بگ pic.twitter.com/VfJ21rmqeL — احمد عبد الفضيل إبراهيم (@fadiel00) November 30, 2019

وتطرق ناشط لطبيعة علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب، وشدة تعلقها به، فيما أعاد ناشط نشر فيديو لرد أصالة على شيرين عندما قالت في أحد البرامج إنها تعلمت من أصالة كيفية التعامل مع زوجها، فردت أصالة بأنها فور تعلمها ذلك تعرضت للطلاق.

ليش تستغربون اذا الصلاة ما تصليها عشان خاطر حسام. #اخرسي_ياشيرين pic.twitter.com/VGr5434ZcR — Ashwaq أشواق (@shooqsul) November 29, 2019