 شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض… وسعوديون: #اخرسي_يا_شيرين – إرم نيوز‬‎

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض… وسعوديون: #اخرسي_يا_شيرين

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض… وسعوديون: #اخرسي_يا_شيرين

المصدر: فريق التحرير

أثارت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب استياء نشطاء سعوديين، بعد أن وجهت إساءة لجمهورها من النساء خلال حفلها في موسم الرياض ليل الجمعة.

وقالت شيرين خلال حفلها، إنها قد تعرضت لهجوم حاد إثر تغزلها بالرجال، وأعادت القول إن المرأة عليها إطاعة الرجل لأن ”الرجال دول عسل وسكر“، ثم قالت مخاطبة جمهورها من النساء، ”مش عارف إيه إلي مزعلهم كده أكيد دول شوية عوانس“.

وأطلق نشطاء هاشتاق #إخرسي_يا_شيرين تعبيرا عن استهجانهم لما قالته شيرين بشأن ”العوانس“ معتبرين ذلك تقليلا من شأن المرأة، التي لم يكتب لها الارتباط.

واعتبر معلقون ما قالته شيرين نوعا من الاستهزاء غير المقبول.

وتطرق ناشط لطبيعة علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب، وشدة تعلقها به، فيما أعاد ناشط نشر فيديو لرد أصالة على شيرين عندما قالت في أحد البرامج إنها تعلمت من أصالة كيفية التعامل مع زوجها، فردت أصالة بأنها فور تعلمها ذلك تعرضت للطلاق.

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