نيللي كريم تطمئن محبيها بعد استئصال ورم حميد من وجهها (فيديو)

تعرضت الفنانة المصرية نيللي كريم، لأزمة صحية كشفت عنها في عدة صور قبل يومين خلال توجيهها الشكر لفريق الأطباء المعالج على إنقاذ حياتها.

وكشفت نيللي كريم، عن تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة بعد خروجها من الأزمة، فقالت لإنها استأصلت ورمًا من وجهها وتم تحليله على أنه ورم ”حميد“، مشيرًا إلى أنها خضعت للجراحة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت نيللي كريم، في تصريحات لوسائل إعلام أجنبية خلال تواجدها في أمريكا أنها أصبحت حاليًا بخير، ولكنها لا زالت تتواجد في المستشفى لقضاء فترة نقاهة لكنها بصحة جيدة.

وشددّت نيللي كريم، على أن ما تم نشره بشأن استئصالها ورم من المخ لا أساس له من الصحة، مبينًة: ”أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ومش في المخ لكنه كان بجوار عصب الوجه الأساسي“.

ووصفت نيللي كريم، العملية التي خضعت لها على يد الفرق الطبي المعالج بـ“الدقيقة“، لذلك قالت عبرت بأنها تم إنقاذ حياتها، لافتًة إلى أن العملية صعبة جدًا نظرًا لمكان الورم الذي تم استئصاله.

من جانب آخر، حرصت نيللي كريم، على توجيه رسالة لجمهورها ومحبيها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، طمأنت فيها الجمهور على حالتها الصحية، بعد أزمة مرضها.

وقالت في تعليق لها على صورة ظهرت فيها وهي خارج مصر: ”أحب اطمئن كل أصدقائي وجمهوري أنا الحمد الله بقيت كويسة، عاوزة أشكر ربنا أولًا وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم وأمنيتكم للشفاء، ربنا ما يحرمني منكم“.

يُذكر أن نيللى كريم، تخوض دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل ”النصابين“ والذي تشارك فيه بجانب الفنان آسر ياسين، وتجسد شخصية ”نصابة شعبية“ وتتعرض للكثير من المواقف في إطار درامي، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إخراج أحمد مدحت، وإنتاج شركة سينرجي بالتعاون مع جمال العدل.