نيللي كريم تطمئن محبيها بعد استئصال ورم حميد من وجهها (فيديو)

View this post on Instagram

احب اطمئن كل أصدقائي و جمهوري أنا الحمد الله بقيت كويسة …… عاوزة أشكر ربنا أولا و أشكركم من كل قلبي علي سؤالكم و أمنيتكم للشفاء …… ربنا ما يحرمني منكم ❤️❤️❤️ @nellykarimfans @nellykarimfans #nellykarim #positivevibes #egypt #cairo #egyptianactress