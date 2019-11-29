تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى (صور)

تعرض الفنان المصري محمد فؤاد لأزمة صحية طارئة يوم الجمعة، نقل إثرها للمستشفى، حيث وصل وهو في حالة غيبوبة استمرت بضع دقائق.

وكشف مصدر مقرب من الفنان محمد فؤاد، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، تفاصيل الوضع الصحي للفنان المصري، موضحًا أنه تعرض لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بشكل مفاجئ دون شكاوى سابقة من أمراض.

وأردف المصدر أن محمد فؤاد استمر في المستشفى لعدة ساعات، مشددًا على أن الفنان المصري لم يدخل العناية المركزة كما تناقلت مواقع صحفية دون تحري الحقيقة.

وأرسل المصدر صورة للفنان محمد فؤاد بعد إفاقته من الغيبوبة، موضحًا أنه سيعود إلى منزله خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن الأطباء نصحوه بالراحة لمدة يومين على الأقل مع الالتزام بالأدوية.

وأشار المصدر إلى أن الأطباء فسروا سبب ذلك بالإجهاد خاصة أن محمد فؤاد يواصل العمل على ألبومه الجديد خلال الفترة الحالية وتواجد بشكل مستمر في الأستوديو، حيث كان يُشرف على الألبوم بنفسه.

وأوضح المصدر أن ما أُشيع بأن تسريب أغنية من ألبوم الفنان المصري كان السبب وراء دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى لا أساس له من الصحة، موضحًا أن هذه تكهنات، وأبدى اندهاشه من ذلك؛ لأن القرصنة عانى منها الكثير من الفنانين وتسريب أغنية لا يؤدي لدخول فنان في غيبوبة ونقله للعناية المركزة.

يُذكر أن محمد فؤاد تعاقد على إحياء حفل ليلة رأس السنة داخل أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وذلك يوم 31 كانون الأول ديسمبر المقبل.