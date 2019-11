على الهواء.. مايلز ستيفنسون يطلب الزواج من كيندال جينر

طلب المطرب مايلز ستيفنسون من كاتلين جينر الزواج من ابنته ”كيندال“ خلال حلقة، أمس الثلاثاء، في برنامج الواقع I’m A Celebrity“.

كان المغني البالغ من العمر 28 عامًا وكاتلين، 70 عامًا، يتحدثان مع زملائهما في المخيم عندما سأل كاتلين: ”من في المخيم يرغب في العودة إلى المنزل لمقابلة عائلته؟“، حيث ابتسم مايلز وقال: ”أحب كيندال، سوف أتزوج كيندال غدًا، وسأكون زوجها المنزلي“، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

جاء رد كاتلين بالضحك، ليسأل مقدم التلفزيون الأمريكي، رومان كيمب: ”ما هي الوجبة المفضلة لكيندال؟“، فأجاب كاتلين: ”هذا طبق المعكرونة الكبير الذي اعتدت أن أصنعه لها مع النقانق والفلفل“.

ثم وجهت مقدمة البرامج، كيت غراواي سؤالًا لمايلز: ”هل يمكنك تحضير المعكرونة؟“، فقال المغني إنه يستطيع.

وفي حديث لصحيفة ”تلغراف“، تخيل مايلز أن يكون متزوجًا من نجمة برنامج تلفزيون الواقع Keeper Up With The Kardashians، البالغة من العمر 24 عامًا.

وقال: ”تخيل، كيندال جينر ستيفنسون، أوه، سننجب بعض الأطفال الجميلين“.

كانت النجمة الأمريكية، كيندال جينر، قد عبرت عن رغبتها في الإنجاب من صديقها الفلسطيني، فيصل خضرة، 28 عامًا، حيث نشرت مجموعة من الصور اللطيفة على ”إنستغرام“ وهي تعانق أبناء شقيقتها ”كيم كارداشيان“، وهما: سانت (3 سنوات) وشقيقه الأصغر بسلم (ستة أشهر).

ولم تكتفِ بذلك، بل وجهت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا ، سؤالًا لمعجبيها عن رأيهم في إنجاب أطفال من صديقها، وكتبت تعليقًا: ”أي شخص مع تكوين أسرة بيني وفيصل يكتب I“، وفقًا لما نقلته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويرتبط الثنائي منذ فترة، ورافق العارض والموسيقي ”فيصل“، كيندال بانتظام إلى الأحداث، وآخرها حفل زفاف جاستن وهيلي بيبر في سبتمبر.

ويعرف فيصل خضرة في هوليوود باسم ”فاي خضرة“ وهو مغنٍّ صاعد مولود في السعودية، وتربى في الإمارات قبل أن ينتقل إلى أمريكا، وهو يعمل كعارض أزياء إلى جانب عمله الموسيقي، وظل صديقًا مقربًا من كيندال جينر لسنوات.

فيصل خضرة لديه أصدقاء مشاهير في هوليوود من بنيهم جاستن بيبر وكورتني كارداشيان وجيجي وبيلا حديد.