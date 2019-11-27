”يوتيوب“ يُعيد أغنية ”انساي“ لمحمد رمضان وسعد لمجرد (فيديو)‎

أعادت إدارة موقع ”يوتيوب“ الأغنية المصورة على طريقة الديو الغنائي ”انساي“ بين المطرب المغربي سعد لمجرد والفنان المصري محمد رمضان، وذلك بعد 23 يومًا من حذفها بسبب مشاكل بين الأخير والمنتج المنفذ للكليب.

وظهرت الأغنية مجددًا للجمهور عبر قناة محمد رمضان بموقع ”اليوتيوب“ بعد انتهاء أزمة الملكية الفكرية، وكانت الأغنية بنفس عدد المشاهدات السابقة وقت حذفها وهي 180 مليون مشاهدة.

وكان أحمد الجندي، محامي الفنان المصري محمد رمضان، أكد في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أنه تم عقد جلسات عمل بين الفنان محمد رمضان والشركة المنفذة للكليب خلال الفترة الماضية لحل الأمر.

وقال إنه ”كانت هناك مشكلة بسيطة مع الشركة المنفذة لإنتاج الكليب وتم حلها نهائيًّا، وبعدها تم إرسال خطاب لإدارة اليوتيوب لإعلامه بأنه تم حل الأزمة ليعيد الأغنية بنفس عدد مشاهداتها“.

وفوجئ جمهور رمضان ولمجرد في العالم العربي بحذف إدارة موقع ”يوتيوب“ أغنية ”انساي“ من قناة الأول، كما حُذفت أيضًا من جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل 23 يومًا.

يُذكر أن محمد رمضان يواصل خلال الفترة الحالية التحضيرات لبدء تصوير مسلسله الجديد ”البرنس“، الذي سينافس به في موسم دراما رمضان 2020، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم يتعاون معهم للمرة الأولى، أبرزهم أحمد زاهر وغادة عادل.