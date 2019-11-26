من هو المطرب اليمني الذي شارك في حفل افتتاح كأس ”خليجي 24“ ؟

شارك المطرب اليمني صلاح الأخفش، أمس، في حفل افتتاح ”خليجي 24“ المقامة في قطر، وهو مطرب شعبي يمني، ذاع صيته بعد النجاح الكبير لأغنية ”ياليالي ياليالي“ والتي وصل عدد مشاهديها في موقع ”يوتيوب“ نحو ثلاثين مليون مشاهد- عدد يقارب تعداد اليمن-.

ينحدر الاخفش من أسرة فنية بامتياز فأغلب أقربائه يشتغلون في الفن والغناء منهم“عبد الرحمن الاخفش و قاسم الأخفش“.

شق طريقه في عالم الفن من خلال تقديم أغان شعبية في المجالس والأعراس اليمنية، ليظهر في عدد من الأغاني بشكل متميز ، ليبدأ يختار له طريقًا منفردًا في عالم العزف والغناء، ما لبث أن نشر في منصات التواصل الاجتماعي عددًا من الأغاني الخاصة به، لاقت هي الأخرى نجاحًا كبيرًا.

مثل ظاهرة فنية جديدة، في الوسط الشبابي والشعبي اليمني، حتى باتت أغانيه تردد بشكل كبير في الأعراس والحفلات والمناسبات الخاصة، ليجد عدد من المطربين المغمورين المجال مفتوحًا أمامهم بترديد أغانيه والحانة.

قتل والده في العام 2017م، لدى قتاله في صفوف جماعة الحوثي، رغم ذلك توسعت رقعة انتشار أغانيه الشعبية لتصل إلى مسامع الكثير من اليمنيين والعرب، حتى أن عددًا من المطربين العرب منهم ماجد المهندس وفاطمة زهرة العين، غنوا بعض أغانيه في مناسبات كبيرة، ما زاد من شهرته على المستوى العربي، ليتوج هذا النجاح بالمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين «خليجي 24», ضمن مجموعة من الفنانين العرب، لتكون أول مشاركة خارجية لهذا المطرب اليمني.