مصر.. الحكم بحبس ابنة رئيس حزب الوفد السابق 12 عامًا بسبب هاني رمزي

قضت محكمة مصرية بحبس منى السيد البدوي، نجلة رئيس حزب الوفد ومالك قناة ”الحياة“ الفضائية سابقًا، 12 عامًا، بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.

وصدر الحكم القضائي ضد منى السيد البدوي، بعد اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، لصالح الفنان المصري هاني رمزي.

وأصدرت المحكمة 4 أحكام قضائية ضد منى السيد البدوي، لتحريرها شيكات بدون رصيد تتعلق ببرنامج ”رامي هز الجبل“، الذي أذيع على قناة ”الحياة“ في شهر رمضان.

وكان هاني رمزي قد حرر محضرًا بأحد أقسام الشرطة ضد منى السيد بدوي، واستطاع من خلال محاميه الحصول على 4 أحكام ضدها بإجمالي حبس 12 عامًا، عن مستحقات مالية لم يحصل عليها.

يذكر أن ”هاني هز الجبل“ ينتمي لبرامج المقالب التي يتم عرضها في رمضان، واعتمد على استدراج المشاهير في الصحراء دون ظهور هاني رمزي في المقلب، إلا في نهايته.