تُركي آل الشيخ يعلن عن أضخم حفلات ”موسم الرياض“ في ليلة الملحن ياسر بوعلي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن أضخم حفل غنائي يشهده ”موسم الرياض“ منذ انطلاقه في الـ11 من أكتوبر الماضي، موضحًا أن هذا الحفل سيقام في احتفالية ليلة الملحن السعودي ياسر بوعلي.

وشارك تركي آل الشيخ المتابعين عبر حسابه الخاص على موقع ”تويتر“ البوستر الخاص بالحفل، كاشفًا عن إقامة الحفل يوم 27 ديسمبر المقبل على مسرح محمد عبده في الرياض.

ويحمل الحفل شعار ”دع الموسيقى تسرد قصة الحياة“، وضم البوستر الدعائي صورًا للنجوم الذين سيحيون الحفل وهم: راشد الماجد وأنغام ونوال الكويتية وماجد المهندس ورابح صقر وعايض وفؤاد عبدالواحد.

وأكد تركي آل الشيخ، بأن الحفل سيكون ”الأضخم“، حيث أرفق تعليقًا على البوستر قال فيه: ”أقوى حفلات الموسم“.

من جانبه، أعاد الملحن ياسر بوعلي، نشر بوستر الحفل عبر حسابه على موقع ”تويتر“ وعلّق قائلًا: ”دع الموسيقى تسرد قصة الحياة في ليلة ياسر بوعلي بتاريخ 27/12/2019“

يُذكر أن هذا الحفل يأتي تكريمًا للملحن السعودي ياسر بوعلي، الذي نشر روائعه اللحنية في الساحتين الخليجية والعربية، وتغنى بألحانه كبار الفنانين الخليجيين والعرب، وساهم تنويعه في إرضاء جميع الأذواق الموسيقية، الأمر الذي حقق انتشارًا واسعًا ونجاحًا للأعمال الغنائية التي لحنها.