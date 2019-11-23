 ‏‎علي العلياني يستعيد حسابه في ”تويتر“ – إرم نيوز‬‎

‏‎علي العلياني يستعيد حسابه في ”تويتر“

‏‎علي العلياني يستعيد حسابه في ”تويتر“

المصدر: فريق التحرير

أعلن الإعلامي السعودي علي العلياني؛ استعادة حسابه بموقع ”تويتر“ بعد ساعات من اختراقه، مقدما الشكر لمن ساهموا في استعادته.

وقال العلياني في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع ”تويتر“ مساء السبت؛ ”أشكر كل من ساهم في إعادة حسابي بعد اختراقه.. من يعرفني جيداً يعلم بأن السعودية وكافة المسؤولين فيها خط أحمر وهم دائماً محل تقديري“.

وفي وقت سابق اليوم؛ شهد حساب الإعلامي السعودي على ”تويتر“، نشر العديد من التغريدات التي تنتقد بعض المسؤولين السعوديين، وتضمنت هجوما على رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

وجاء في أكثر التغريدات المنتقدة لتركي آل الشيخ، ما نصه ”نحن وطنيين قبل أن نعرفك يابن الشيخ ”، وهو ما جعل بعض النشطاء يعتقدون أن حساب العلياني قد تعرض للاختراق من جهة مرتبطة بقطر. وقد تصدر وسم #علي_العلياني قائمة الترند في السعودية.

‏‎والعلياني نجم من نجوم الإعلام السعودي ويحظى برنامجه على شاشة ام بي سي ”معالي المواطن“، بمتابعة واسعة في المملكة.

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