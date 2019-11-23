حقق نحو مليون مشاهد في 24 ساعة.. فرقة عالمية تُطلق ألبومها الجديد من الأردن (فيديو)

أطلقت فرقة ”كولدبلاي“ البريطانية المختصة بموسيقى ”الروك“، ألبومها الجديد من الأردن، عبر فيديو بث مباشر عبر قناتها بموقع ”يوتيوب“، حيث حصد حوالي مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ونظمت الفرقة أمس الجمعة، عرضين مباشرين كان أولهما عند شروق الشمس، والثاني عند غروبها، من قمة جبل القلعة السياحي، الذي يُعد أعلى تل في العاصمة الأردنية عمّان، إذ يصل ارتفاعه إلى قرابة 850 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

واختارت الفرقة البريطانية، جبل القلعة، الذي يجسد تاريخًا وحضارة وإرث ثقافي، وينفرد بمشهد فريد للشمس، عندما تلامس خيوطها الأرض، حتى تعكس جزئي ألبومها الجديد، الذي يحمل أحدهما عنوان ”الشروق والغروب“، والآخر اسم ”الحياة اليومية“.

وقالت الفرقة: ”إنها اختارت الأردن لإطلاق الألبوم لامتلاكه دلالات تاريخية وثقافية ومقدرته على إظهار نكهات ولمسات شرق أوسطية تتماشى مع موسيقى ورسومات الألبوم“.

ويتكون ألبوم ”إفريداي لايف“، من جزأين، وهما الشروق ”سانرايز“ والغروب ”سانسيت“، ويتضمن 16 أغنيةً، كتبت إحداها بأحرف عربية وتحمل عنوان ”بني آدم“.