10 لقطات من حفل محمد رمضان الأول في السعودية (فيديو)

أحيا النجم المصري محمد رمضان، حفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية وأقيم الحفل على مسرح معرض السيارات للرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويأتي بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرض الذي يشهد بيع 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة بعد موافقة سمو الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وشهد حفل محمد رمضان العددي من الأحداث ترصدها ”إرم نيوز“ في 10 لقطات من خلال السطور التالية.

زعيم عصابة

لفت الفنان محمد رمضان الأنظار بأول لحظة له على مسرح الحفل حيث ظهر على طريقة عصابات المافيا، وكان يستقل سيارة ”فارهة“ وارتدى بدلة وقبعة مستديرة بنية اللون وبيده ”السيجار“.

ومع هذه الإطلالة بدا محمد رمضان مثل زعماء العصابة وتحديدًا زعيم ”مافيا“ يتولى مهمة تهريب لإحدى الصفقات إذْ قام بتبديل ”الحقائب“ على طريقة ”سلم واستلم“ وسط تبادل لإطلاق النار بينه وبين البودي جاردات ليحدث انفجارًا هائلًا ومعه تنطلق صافرة بداية الحفل على أنغام أغنية ”مافيا“.

كلمة محمد رمضان

نال محمد رمضان تصفيقًا حارًا من الجمهور السعودي الذي حضر الحفل حيث تجاوز الآلاف وملأ المسرح عن آخره، وقال لهم محمد رمضان: ”حبايبي“ مردفًا: ”بشكر صاحب الجلالة سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز وبشكر ولي العهد محمد بن سلمان على هذا الموسم العظيم موسم الرياض اللي قدر يجمع الشمل العربي“.

غناء ”السلطان“ و“ماني ماني“ لايف لأول مرة

أدى الفنان محمد رمضان أغنيته ”السلطان“ لايف للمرة الأولى وهي الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها وحتى الآن، ودخل محمد رمضان المسرح هذه المرة محمولًا على ”هودج“ من خلال بعض الآشخاص ورافقه في الغناء بعض الراقصين الراقصات.

وارتدى محمد رمضان في هذه الأغنية ”تاجًا“ على رأسه فيما ارتدى الراقصين والراقصات أزياء تحمل اللون الأبيض ”الملوكي“ ليتناسب مع طبيعة الأغنية وكلماتها.

العبد لله السلطان السلطان السلطان

العبد لله السلطان السلطان السلطان أنا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين

وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين#محمد_رمضان في #موسم_الرياض @Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/8SITMh3GMs — روتانا (@rotana) November 21, 2019

وغنى محمد رمضان آخر أغنية طرحها قبل أسبوع وتحمل اسم ”ماني ماني“ وظهر فيها مستقلًا سيارة ”قراري“ وقام بـ“نطة“ من فوق باب السيارة مارًا إلى المسرح.

رسالته للجمهور

أرجع محمد رمضان النجاح الذي حققه في مجال الغناء لجمهوره قائلًا لهم: ”إنتوا النعمة العظيمة من رب العالمين أنا مبسوط إني قدرت أجمع أكبر قدر ممكن عشان أقولكم إني ببحكم ويارب تكوني بتحبوني نص ما بحبكم ثقة في الله نجاح حبايبي الغاليين“.

رقصه على سيارة

كان لأغنية ”فيرس“ طابع خاص لدى جمهور المملكة حيث دخل الفنان محمد رمضان المسرح في هذه الأغنية وهو جالسًا فوق سيارة وعند وصوله للمسرح وقف وظل يرقص عليها لبعض الوقت ثم دخل المسرح وكان يرتدي أزياء ذات طبيعة استعراضية وحرص على ارتداء ”نظارة“ في هذه الأغنية.

كاد يتعرض للسقوط

كاد الفنان محمد رمضان يتعرض للسقوط على المسرح حيث تعرض لموقف محرج خلال أدائه أغنية ”مسا مسا على الرجالة“ من فيلمه السينمائي ”الديزل“، حيث كاد يسقط أرضًا لولا تماسكه.

ووصل محمد رمضان لأداء هذه الأغنية وهو يستقل ”سكوتر“ وخلال نزوله من ”الاسكوتر“ أخذ وقتًا في توقيفه من ”السنادة“ ولكنها خدعته وكاد يسقط أرضًا لعدم ثبوتها بشكل صحيح، إلا أنه تماسك لخفة حركته وبنيانه الجسماني، الأمر الذي دعا المنظمين للحاق بـ“الاسكوتر“ قبل سقوطه.

تطاير على المسرح كـ“لاعب سيرك“

ظهر الفنان محمد رمضان على المسرح كـ“لاعب سيرك“ فخلال أدائه لأغنية ”القمر“ ظهر وهو معلق وتطاير على المسرح، وترفرف ”رمضان“ بجناحيه على المسرح وهو يؤدي الأغنية وسط تصفيق حار من الجمهور كونه يفعل هذا لأول مرة.

أطلق أغنية جديدة واحتضن فتاة

أطلق الفنان محمد رمضان أغنية جديدة على مسرح معرض الرياض للسيارة وتحمل عنوان ”كازانوفا“ وظهر فيها وسط مجموعة من الراقصين والراقصات وتعمد محمد رمضان خلال الأغنية أن يحتضن ”فتاة“ من الراقصات معه في الكليب لكنها جاءت في سياق كلمات الأغنية كونه كان يتصارع عليها مع أحد الرجال الراقصين في الأغنية.

حضور روح رفاعي الدسوقي

أحضر الفنان محمد رمضان روح رفاعي الدسوقي في حفله حيث أطلق رسالة جديدة لجمهوره قال فيها: ”لكل مهنة مدير والمدير بتاعنا إنتوا، عشان إنتوا اللي بترقوا أي نجم أو ترفدوه“.

وأضاف ”رمضان“: ”عندنا باور الحفلة لسه مخلصتش عندنا باور ثقة في الله نجاح“، ولأنه أراد أن يعلو صوت الجمهور أكثر قال: ”يعني أحضرلكوا رفاعي الدسوقي ولا إيه“، وقالها بصوت رفاعي الدسوقي في مسلسله الشهير ”الأسطورة“ وهو ما أثار حماس الجمهور فقال: ”ثقة في الله نجاح“.

تذكره لقضية سعد لمجرد

حرص محمد رمضان على إظهار امتنانه لصديقه الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك قبل أداء أغنيته ”انساي“ التي غناها مع النجم المغربي على طريقة ”الديو“ وقال رمضان: ”بهدي رسالة حب لصاحبي وأخويا سعد“.

وأضاف رمضان: ”أشكر جلالة ملك المغرب على وقوفه بجانب ابن بلده سعد لمجرد في قضيته وإحنا كحبايب سعد وجمهوره وأصحابه نشكر جلالة الملك وثقة في الله هنتقابل تاني“.

يُذكر أن محمد رمضان زلزل المسرح بالعديد من أغانيه المعروفة وسط أجواء حماسية وتصفيق وأصوات عالية من الجمهور وكان من بينها: ”السلطان، بوم، زلزال، القمر، نمبر وان، الملك، أقوى كارت في مصر، ماني ماني“، وغيرها الكثير.