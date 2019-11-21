موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية (فيديو)

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج خلال صعوده على مسرح معرض الرياض في منطقة الجنادرية لأداء أغنيته ”مسا مسا على الرجالة“ من فيلمه السينمائي ”الديزل“، حيث كاد يسقط أرضًا لولا تماسكه.

ووصل محمد رمضان لأداء هذه الأغنية وهو يستقل ”سكوتر“ وخلال نزوله من ”الاسكوتر“ أخذ وقتًا في توقيفه من ”السنادة“، ولكنها خدعته وكاد يسقط أرضًا لعدم ثبوتها بشكل صحيح، إلا أنه تماسك لخفة حركته وبنيانه الجسماني، الأمر الذي دعا المنظمين للحاق بـ“الاسكوتر“ قبل سقوطه.

وكشف محمد رمضان خلال الحفل عن السبب الحقيقي وراء اتجاهه للغناء، موضحًا أنه يتلقى هذا السؤال كثيرًا ويقال له: ”أنت غنيت ليه أنت راجل ممثل“، وردّ قائلًا: ”الحقيقة إنه اللي خلاني أغني إنتوا“.

وأضاف محمد رمضان: ”أنا عملت أغنية على أنها إعلان والحقيقة أنها تخطت حدود الإعلان واتغنت في الأفراح وكل مكان وجمهوري طلب أعمل أغنية تاني كانت (نمبر وان) ونجحت“.

وأضاف رمضان: ”فعملت أغنية تالتة ورابعة وخامسة والحقيقة إن دي خطة عملتها أنا وجمهوري، ورسمنا خطتنا ودخلنا بالراحة شغلنا تفكيرهم إنتوا عارفين مين هما طبعًا وركبنا على الساحة“.

وزلزل محمد رمضان المسرح بالعديد من أغانيه المعروفة من بينها: ”زلزال، السلطان، القمر، نمبر وان، الملك“، وغيرها الكثير وسط أجواء حماسية وتصفيق وأصوات عالية من الجمهور.

وأرجع محمد رمضان النجاح الذي حققه في مجال الغناء لجمهوره قائلًا لهم: ”إنتوا النعمة العظيمة من رب العالمين أنا مبسوط إني قدرت أجمع أكبر قدر ممكن عشان أقولكم إني بحبكم ويارب تكونوا بتحبوني نص ما بحبكم ثقة في الله نجاح حبايبي الغاليين“.

ووقف محمد رمضان للمرة الأولى على خشبة مسرح معرض الرياض للسيارات لإحياء حفله بالمملكة، ونفدت تذاكر الحفل قبل يومين من إقامته واضطرت إدارة ”موسم الرياض“ لعمل توسعات في مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية مرتين، مع طرح 3 آلاف تذكرة إضافية على دفعتين لاستيعاب الحضور في الحفل؛ ولأن الطاقة الاستيعابية للمكان قد نفدت.