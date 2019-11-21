موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية (فيديو)

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج خلال صعوده على مسرح معرض الرياض في منطقة الجنادرية لأداء أغنيته ”مسا مسا على الرجالة“ من فيلمه السينمائي ”الديزل“، حيث كاد يسقط أرضًا لولا تماسكه.
ووصل محمد رمضان لأداء هذه الأغنية وهو يستقل ”سكوتر“ وخلال نزوله من ”الاسكوتر“ أخذ وقتًا في توقيفه من ”السنادة“، ولكنها خدعته وكاد يسقط أرضًا لعدم ثبوتها بشكل صحيح، إلا أنه تماسك لخفة حركته وبنيانه الجسماني، الأمر الذي دعا المنظمين للحاق بـ“الاسكوتر“ قبل سقوطه.
مَسَّا مَسَّا مَسَّا مَسًّا
مِيهَ مَسَّا يَا بُرْنُسٍ
مسا مسا مسا ع الرجالة
شد صاحبك يلا تعالى#محمد_رمضان في #موسم_الرياض@Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/UWwXo3WWms
— روتانا (@rotana) November 21, 2019
وكشف محمد رمضان خلال الحفل عن السبب الحقيقي وراء اتجاهه للغناء، موضحًا أنه يتلقى هذا السؤال كثيرًا ويقال له: ”أنت غنيت ليه أنت راجل ممثل“، وردّ قائلًا: ”الحقيقة إنه اللي خلاني أغني إنتوا“.
وأضاف محمد رمضان: ”أنا عملت أغنية على أنها إعلان والحقيقة أنها تخطت حدود الإعلان واتغنت في الأفراح وكل مكان وجمهوري طلب أعمل أغنية تاني كانت (نمبر وان) ونجحت“.
وأضاف رمضان: ”فعملت أغنية تالتة ورابعة وخامسة والحقيقة إن دي خطة عملتها أنا وجمهوري، ورسمنا خطتنا ودخلنا بالراحة شغلنا تفكيرهم إنتوا عارفين مين هما طبعًا وركبنا على الساحة“.
#محمد_رمضان يوضح اسباب اتجاهه للغناء #محمد_رمضان_في_موسم_الرياض @Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/p6UEIxLRsO
— روتانا (@rotana) November 21, 2019
وزلزل محمد رمضان المسرح بالعديد من أغانيه المعروفة من بينها: ”زلزال، السلطان، القمر، نمبر وان، الملك“، وغيرها الكثير وسط أجواء حماسية وتصفيق وأصوات عالية من الجمهور.
أنا بين جمهوري ملك????#محمد_رمضان في #موسم_الرياض @Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/zO4iNkNnrV
— روتانا (@rotana) November 21, 2019
وأرجع محمد رمضان النجاح الذي حققه في مجال الغناء لجمهوره قائلًا لهم: ”إنتوا النعمة العظيمة من رب العالمين أنا مبسوط إني قدرت أجمع أكبر قدر ممكن عشان أقولكم إني بحبكم ويارب تكونوا بتحبوني نص ما بحبكم ثقة في الله نجاح حبايبي الغاليين“.
#محمد_رمضان لجمهور #موسم الرياض: أنتم النعمة العظيمة @Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/qnMVrldMJ8
— روتانا (@rotana) November 21, 2019
ووقف محمد رمضان للمرة الأولى على خشبة مسرح معرض الرياض للسيارات لإحياء حفله بالمملكة، ونفدت تذاكر الحفل قبل يومين من إقامته واضطرت إدارة ”موسم الرياض“ لعمل توسعات في مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية مرتين، مع طرح 3 آلاف تذكرة إضافية على دفعتين لاستيعاب الحضور في الحفل؛ ولأن الطاقة الاستيعابية للمكان قد نفدت.