حبيب غلوم يكشف اسمي توأميه من هيفاء حسين (فيديو)

أعلن الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أمس الأربعاء، عن إنجابه توأمين سمّاهما ”سلطان وجواهر“ من زوجته الفنانة البحرينية هيفاء حسين.

وقال الفنان الإماراتي في بث مصور له، نشره حساب الفنانة هيفاء على ”إنستغرام“، إنه ”رزق بتوأمين صبي وبنت، وسمّاهما تيمنًا باسم حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي وحرمه الشيخة جواهر القاسمي، لما لهما من فضل على الإماراتيين في المجالين الاجتماعي والإبداعي“.

وأضاف أن زوجته هيفاء أنجبت في المستشفى الملكي للنساء والأطفال في مملكة البحرين.

وانهالت التبريكات على الفنانين حبيب غلوم وهيفاء حسين من قبل فنانين وإعلاميين ومتابعين، إضافة للهدايا بمناسبة المولودين.

وكان كل من الفنانين كشف عن الحمل في سبتمبر/أيلول الماضي، من خلال صورة تم نشرها عبر حساباتهما في مواقع التواصل، وقد ظهرت فيها هيفاء وهي حامل، إلا أنها لم تكشف عن حملها بتوأمين آنذاك.