بعد رحيل نجله.. نقابة الممثلين تكشف مصير مقتنيات الفنان أحمد زكي (فيديو)

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، عن مصير مقتنيات وتراث النجم الراحل أحمد زكي، بعد رحيل نجله هيثم منذ أقل من أسبوعين.

وقال أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية: ”النقابة بدأت البحث عن مقتنيات أحمد زكي، فضلا عن الملابس والإكسسوارات التي استخدمها في السينما والأفلام والمسلسلات“.

وأضاف زكي: ”كلنا حريصين على الحصول على تلك الأشياء، من أجل وضعها في مكتبة الإسكندرية، أو في متحف مخصص لعشاق ومحبي الفنان الراحل“.

وأردف نقيب المهن التمثيلية أن التراث الفني الذي تركه الفنان الراحل من حق محبيه وعشاقه حول العالم، وواجب عليهم أن يوفروا لهؤلاء إمكانية مشاهدة مقتنياته بطريقة تليق بمكانة أحمد زكي“.

وواصل: ”أحمد زكي قدم العديد من الأدوار من رئيس جمهورية لحارس عقار، ولديه العديد من الملابس والإكسسوارات التي استخدمها في تلك الأدوار، نعلم ذلك جيدًا ونسعى لجمعها في أقرب وقت“.

واختتم: ”مقتنيات الفنان الراحل جزء من ثروات وتراث مصر، لأنه لم يكن ملك نفسه، بل ملك للعالم العربي أجمع“.

وكان هيثم أحمد زكي الوريث الوحيد لوالده، قبل أن يتوفى الخميس قبل الماضي، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله منشطًا يستخدم بتقوية العضلات خلال ممارسته رياضة رفع الأثقال.

يذكر أن أحمد زكي توفي في مارس عام 2005، نتيجة إصابته بسرطان الرئة، ولم يكن يملك حينها إلا إلا 130 جنيهًا، حسبما أكد أصدقاؤه، لأنه تصدق بمعظم أجره عن فيلم ”حليم“، لعلاج فنان شاب أصيب بنفس مرضه، كما دفع نفقات ”العمرة“ لثلاثة موظفين في مستشفى ”دار الفؤاد“، وأوصى ابنه ”هيثم“، بالاعتماد على نفسه.