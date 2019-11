أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

View this post on Instagram

في #المحن يبان معدن الصديق الوفي من أصدقاء اللحظات الجميله فقط والتسليه… الفنانه الكبيره نجمة مصر الأولى #نبيله_عبيد لم تتوقف عن السؤال عني منذ بداية أزمتي الى اليوم .. إتصالاتها يومياً في الأهل مستمره وعندما علمت بإني تجاوزت المحنه وبدأت أستقبل الزوار تكبدت عناء السفر الى #باريس لزيارتي … كلمة شكراً لن تفي #بلبله حقها فمشاعرها تجاهي أسرتني وأتمنى أن ربي يقدرني أرد لها نص جمايلها.. فما أحوج المريض الى السؤال عنه والكلمه الطيبه … حبيبتي #بلبله الله لايحرمنا من وجودچ في دنيانا