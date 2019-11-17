وفاة الفنان الليبي شرح البال عبد الهادي بعد صراع مع المرض

غيب الموت مساء الأحد الفنان المسرحي الليبي شرح البال عبد الهادي بعد صراع طويل مع المرض،وذلك بعد مسيرة حافلة من العطاء قدم خلالها للمسرح الليبي الكثير ومثل بلاده في محافل دولية مهمة تحصل من خلالها على جوائز كثيرة.

و شرح البال عبد الهادي خلال مسيرته على مسرح الأدب، معتمدا بذلك على الموروث الليبي، إلى جانب بريخت، وبيكيت، وشكسبير، وسعد الله ونوس.

كما خاض تجربة فريدة من خلال العمل على مسرحيّة ”وجوه“ المستوحاة من نصّ للقاص الليبي أحمد يوسف عقيلة.

وتعرض الفنان والمخرج الليبي، شرح البال عبدالهادي،مؤخرا إلى وعكة صحية ما استدعى سفره إلى مصر، حيث أجريت له عملية جراحية.

لكن شرح البال عبد الهادي رفض رغم مرضه الانقطاع عن العمل المسرحي.

وكانت بداية مسيرة شرح البال عبد الهادي في المسرح عام 1982 من خلال المسرح المدرسي وكان اول عمل مسرحي له كممثل مسرحية يوسف الصديق من تأليف وإخراج السيد على الشامي .

وفى نهاية عام 1982 التحق بفرقة المختار بالبيضاء ،قبل أن يؤسس فى عام 1983 فرقة المسرح الحديث ويقدم اول عمل مسرحي بعنوان صائد الاسود .