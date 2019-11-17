أول تعليق من الفنانة المصرية صابرين بعد خلعها الحجاب

رفضت الفنانة المصرية صابرين، الانتقادات الموجهة إليها بعد إعلان خلعها الحجاب نهائيًا، وذلك في أول تعليق بعد نشرها صورًا ظهرت فيها بـ“لوك جديد“.

وقالت صابرين في تصريحات نقلها موقع ”فوشيا“ المتخصص في شؤون المرأة، إنها ”لم تكن محجبة من الأساس“، ووصفت نفسها بـ“المحتشمة فقط“، مشيرة إلى أنها تتعرض للانتقادات منذ فترة طويلة.

وأضافت ”أرفض الانتقادات ولكني في الوقت نفسه تعودت عليها منذ أن ظهرت بالباروكة في مسلسل شيخ العرب همام مع النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك بعد فترة من ارتدائي الحجاب“.

وتابعت تقول ”مسألة ارتدائي الحجاب أو خلعه تتعلق بي أنا وحدي، الله فقط من سيحاسبني وليس أحدًا من خلقه“.

وكانت صابرين تظهر مؤخرًا مرتدية ”الباروكة“ بعد فترة طويلة من ارتداء الحجاب، إلا أنها قررت التخلي عن الباروكة أيضًا، من خلال نشرها صورًا بشعرها الحقيقي.

يذكر أن صابرين تعرضت لأكثر من موقف محرج بسبب ”الباروكة“، كان آخرها دخولها في مشاجرة مع الإعلامية بسمة وهبة، بسبب سؤالها عن الحجاب وإذا ما كانت محجبة وترتدي ”باروكة“، قائلةً: ”إنتِ ملكيش دعوة أنا محجبة ولا لأ.. وأنا غير محجبة وهذا مجرد لوك وستايل“.