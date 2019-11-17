بعد غياب سنوات.. صابرين تظهر بـ“لوك“ جديد ومن دون حجاب

فاجأت الفنانة المصرية، صابرين، جمهورها بعد غياب طويل، بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع الصور ”انستغرام“ ظهرت خلالها بدون حجاب.

وأطلت ”صابرين“، خلال الصورة بـ“لوك“ جديد، وشعر أصفر، فيما تفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، وتساءلوا ما إذا كانت صابرين تخلت عن الحجاب بشكل نهائي أم لا؟.

وكانت صابرين ترتدي الحجاب منذ سنوات طويلة، وشاركت به في عدة أعمال فنية، آخرها مسلسل ”فكرة بمليون جنيه“ مع الفنان الكوميدي علي ربيع.

وتباينت الآراء حول خلع صابرين للحجاب بين مؤيد ومعارض لها، فعلقت إحدى المتابعات تقول: ”هي قصة مين لبس ومين قلع كله شكليات المهم الأخلاقيات ودي حرية شخصية ماحدش من حقه يقيم علاقة أي شخص بربنا“، لكن متابعة أخرى قالت على موقع ”انستغرام“: ”يا خسارة“ تعبيرًا عن غضبها لخلعها الحجاب

وحرصت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، على دعم صابرين من خلال التعليق على الصورة قائلة: ”قمر يا صابرين تبارك الله زي ما أنتِ بالضبط أيام دورك في أبو العلا البشري البنوتة الجميلة الطيوبة“.

يُذكر أن صابرين، ذكرت في برنامج ”مساء دي إم سي“ للإعلامي أسامة كمال، أنها لا تتعامل مع الحجاب بشأنه زيًا إسلاميًا، ولكنها تلبسه ”ستايل“.

وولدت الفنانة صابرين في مدينة القاهرة عام 1967، كونها منحدرة من عائلة فنية واستعراضية عريقة وهي عائلة عاكف، وخالتها هي الفنانة الاستعراضية الكبيرة نعيمة عاكف، نشأت على حب الفن بكل أشكاله.

وشاركت منذ عمر 4 سنوات في أكثر من عمل أحدها كان في فيلم ”حب أحلى من الحب“ مع محمود ياسين ونجلاء فتحي ومن إخراج الكبير حلمي رفلة عام 1975، وفيلم ”سواق التاكسي“ مع عادل إمام وصفاء أبو السعود وسمير غانم من إخراج يحيى العلمي عام 1976.

كما شاركت في مسلسل ”ليلة القبض على فاطمة“ كأول دور لها كممثلة شابة مع الفنانة فردوس عبدالحميد ويوسف شعبان وفاروق الفيشاوي ومن إخراج محمد فاضل عام 1982، بجانب العديد من الأعمال التي قدّمتها على مدار السنوات الماضية، مما جعل لها بصمة كبيرة في أذهان جمهورها.