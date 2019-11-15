أول ظهور لعادل إمام بعد انتشار شائعة عن وفاته (صورة)

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بوفاة الفنان المصري عادل إمام، وذلك بعد منشور كتبه نجله الممثل محمد إمام عبر حسابه على إنستغرام طلب من خلاله الدعاء لكل من رحل عن عالمنا.

وعقب انتشار الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، سُربت صورة حديثة للزعيم من داخل منزله، أثناء تصوير مشاهد مسلسله الجديد ”فالنتينو“.

وعلمت ”إرم نيوز“ من مصدر مقرب من أسرة عادل إمام، أن نجلي الزعيم محمد ورامي، هما وراء تسريب تلك الصورة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن الزعيم يرفض تمامًا الرد على تلك الأنباء، إلا أن نجليه قررا التدخل ولكن بشكل غير مباشر، عن طريق تسريب الصورة لوضع حد لهذه الشائعات.

وكان الزعيم قد اختفى عن الأنظار طوال الأشهر الماضية، نظرًا لانشغاله بتصوير مسلسله الجديد، الأمر الذي تسبب في ترديد أنباء عن تدهور حالته الصحية تارةً، ووفاته تارةً أخرى.

ويواصل عادل إمام تصوير مشاهده في مسلسله ”فالنتينو“ بديكور فيلته، حيث أطلّ في الصورة المسربة بالشكل الذي سيظهر به خلال أحداث العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وانتهى عادل إمام من تصوير جزء كبير من مشاهده في المسلسل، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي إلا أنه تم تأجيله لظروف تتعلق بشركة الإنتاج بالإضافة إلى عدم الانتهاء من التصوير.

و“فالنتينو“ تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، وتشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز وداليا البحيري ووفاء صادق وطارق الإبياري وهدى المفتي ومحمد كيلاني ورانيا محمود ياسين.