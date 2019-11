أول ظهور لعادل إمام بعد انتشار شائعة عن وفاته (صورة)

View this post on Instagram

طالما بتحس بالجرح تبقى لسه عايش .. طالما بتغلط تبقى لسه بتتعلم .. و طالما بتسعى يبقى لسة في أمل .. ( أسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا )