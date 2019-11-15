مايا دياب تكشف تفاصيل من عرضها المسرحي في موسم الرياض بالسعودية

علقّت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على خوضها أولى تجاربها المسرحية من خلال عرض ”لوكاندة الأوباش“ التي تقدمها برفقة الفنان المصري حسن الرداد في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ”موسم الرياض”، معلنة أن العرض المسرحي سينطلق في الرابع من ديسمبر المقبل.

وقالت مايا دياب في تصريحات تلفزيونية: إنها بدأت بروفات العرض موضحة أنه سيقام لمدة 4 أيام ضمن فعاليات ”موسم الرياض“.

وأعربت الفنانة اللبنانية عن أمنياتها بأن يكون عرض ”لوكاندة الأوباش“ بداية موفقة لها في التمثيل، مشيرة إلى أن العرض المسرحي سيشمل الغناء والاستعراض معًا، وأنه يوجد قصة هادفة في العرض.

وقالت: ”نحن ملتزمون بقصة العرض المسرحي ويارب يطلع عرض حلو انتظروه“.

وكان الفنان المصري حسن الرداد، أعلن عن مشاركته في بطولة عرض ”لوكاندة الأوباش“ للمرة الأولى في موسم الرياض موضحًا في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أنه سيسافر للسعودية في نوفمبر الجاري برفقة الفنان ماجد المصري والمؤلف محمد عز والمخرج أشرف زكي لإجراء بروفات العرض تمهيدًا لعرضه للجمهور السعودي.

وعن تفاصيل العرض، قال إن أحداث العرض تدور في إطار اجتماعي كوميدي يتناول الطبقة الأقل من المتوسطة وذلك داخل ”لوكاندة“ يسمى من فيها بـ“الأوباش“ بسبب المعاناة الطبقية التي تشهدها حياتهم.

يُذكر أن مسرحية ”لوكاندة الأوباش“، تعد أول تجربة مسرحية للفنان المصري حسن الرداد واللبنانية مايا دياب، ويشارك فيها ماجد المصري وإيمان العاصي وإدوارد وهالة فاخر وشيماء سيف، وهي من إخراج الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.