بعد استياء من ارتفاع ثمنها.. تخفيض سعر تذاكر حفل أحلام في موسم الرياض

أعرب عدد من الناشطين السعوديين، عن استيائهم، بعد إعلان الشركة المنظمة لحفل ”أنا عربية“ والذي ستحييه أحلام ضمن فعاليات موسم الرياض، عن أسعار التذاكر، والتي وصلت إلى 5 آلاف ريال سعودي.

وبمجرد إعلان الأسعار، سادت حالة من الغضب بين الجمهور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، متسائلين عن سبب الارتفاع الباهظ للتذكرة، كما قارن البعض بين حفل أحلام ومطرب العرب محمد عبده حيث بلغت سعر التذكرة ما بين 2500 لثلاثة آلاف ريال.

ومع حالة الغضب تلك، اضطرت الشركة المنظمة لخفض سعر التذكرة ٥٠٪ حيث بلغ سعر التذكرة 2500 ريال.

من جانبها، أعلنت النجمة أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع التوصل الاجتماعي ”فيسبوك“ عن إحيائها لحفل جديد خلال فاعليات معرض ”أنا عربية“ المقام ضمن ليالي ”موسم الرياض“ بالمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر إقامته في 18 نوفمبر القادم.

ومعرض ”أنا عربية“ يعتني بكل ما يخص الأزياء والابتكار وهو من ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن تقدم أحلام خلال الحفل، الذي تنظِّمه هيئة الترفيه السعودية، مجموعة من أغانيها المميزة، القديمة والجديدة.

وأعلنت إدارة موسم الرياض عن موعد الحفل عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: ”نختتم ونكرم نجومنا في معرض أنا عربية، ونغني أجمل الطرب وأعذب اللحن مع فنانة العرب أحلام“.