بعد إصابته.. رامي جمال يحضر لأغان جديدة عن مرض البهاق

كشف الفنان المصري رامي جمال، عن تحضيره لعدد من الأغاني التي تتحدث عن مرض البهاق الذي يعاني منه، بالإضافة لعمل حملات توعية وأخرى مساعدة لكل من يعاني من هذا المرض، خلال الفترة المقبلة.

وقال رامي عبر حسابيه على“تويتر“ و“إنستغرام“: ”تعالو كل يوم نعرف حد معلومة عن مرض البهاق وإنه مش معدي وده بيبقي نقص في الخلايا الصبغية وده مرض مناعي، لو سمحتم لو اترفضت في شغل بسببه ابتعتلي ونعرف الناس اسم المكان اللي مفيهوش إنسانية“.

وأضاف رامي: ”لو إنتم إترفضتم من اللي هتتجوزوه إنتم الكسبانين، أنا مش هسكت غير لما أعمل أغاني عن البهاق، وحملات توعية، ومش هسكت غير لما يبقى البهاق علامة من علامات الجمال، إنتم طمعتوني بالتحضر الراقي اللي شفتو منكم وبقت مسؤولية إني أنجح وأبقى صوت لكل اللي إتميزوا به“.

وكان المطرب المصري رامي جمال، قد تراجع عن قرار اعتزاله الغناء، بعد تعاطف كبير لمسه من أصدقائه المقربين أو آخرين في الوسط الفني، عقب إعلان إصابته بمرض ”البهاق“، ودخوله في أزمة نفسية حادة.

وقال جمال في منشور عبر حسابيه على ”تويتر“ و“إنستغرام“، إن وقوف الجميع بجانبه جعله يتغلب على الصورة المظلمة التي تمكنت منه، موضحًا أنه أصبح يرى الابتلاء من وجهة نظر أخرى بعد الدعم الكبير الذي حظي به.

ودافع المطرب المصري، عن تهمة أن يكون قد أعلن عن إصابته بهذا المرض لكسب تعاطف جماهيري، أو لنيل شفقة أو شهرة مزيفة، قائلًا: ”إنه لم يعلن ذلك لكسب الشفقة أو يكون تريند على مواقع السوشيال ميديا“.

وكشف رامي جمال عن مفاجأة لجمهوره بإعلانه التحضيرات الخاصة بألبومه الجديد، وطالب تأجيل استضافته في وسائل الإعلام بعد طرح الألبوم.

View this post on Instagram A post shared by Ramy Gamal (@ramygamalmusic) on Nov 13, 2019 at 6:03am PST

وكان الفنان المصريّ رامي جمال، قد فجّر صدمة لجمهوره بعدما أعلن عن إصابته بمرض البُهاق، وأنه استسلم للأمر، وفكّر في اعتزال مجال الطّرب والغناء، بسبب المضايقات التي تعرّض لها بسببه.

وتضامن عدد من نجوم الفنّ والمشاهير مع جمال في محنته من بينهم تامر حسني والفنانة المصريّة زينة، وإليسا وأنغام ونانسي عجرم ومحمد نور وخالد سليم وهند صبري وياسمين عبد العزيز ومصطفى قمر وأصالة وعدد كبير من النجوم والمشاهير العرب .