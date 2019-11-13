منى الطوير.. مذيعة سعودية ”منقبة“ لأول مرة على شاشة مصرية (فيديو)

في سابقة هي الأولى في مصر، ظهرت مذيعة ”بالنقاب“ كمقدمة برامج على شاشة قناة ”الحدث اليوم“ الخاصة.

المذيعة سعودية الجنسية تدعى منى الطوير ظهرت رفقة مذيع مصري معلنة عن تقديم أولى حلقات برنامجها ”قهوة عربي“ على الهواء مباشرة.

وذكرت ”الطوير“ خلال مقدمة برنامجها نيتها الحديث عن هيئة الترفيه السعودية، لافتة إلى أنها (الهيئة) كانت سببًا وراء التطور الذي شهدته المملكة في إطار تحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تطوير القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أن قرار تأسيس الهيئة صدر في الثلاثين من رجب من العام الهجري الماضي، منوهة إلى أن حديثها عن الهيئة يأتي لاستهداف جمهور الوطن العربي والتوضيح لهم بشأن تطوير المملكة.