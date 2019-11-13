علي الحجار يحصد جائزة ”السلطان قابوس“ التقديرية للفنون (فيديو)

حصد المغني المصري علي الحجار جائزة ”السلطان قابوس“ للثقافة والفنون والآداب، وذلك في دورتها الـ8 في فروع الثقافة والفنون والآداب.

ونشر الحساب الرسمي للجائزة على موقع ”تويتر“: ”علي إبراهيم الحجّار الفائز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الدورة الثامنة التقديرية – 2019 فرع الفنون – مجال الطرب العربي“.

علي إبراهيم الحجّار

الفائز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب

الدورة الثامنة التقديرية – 2019

فرع الفنون – مجال الطرب العربي pic.twitter.com/R0Jc7p5o4X — جائزة السلطان قابوس (@sqaward) November 13, 2019

وبهذا الفوز سيتم منح علي الحجار وسام السُّلطان قابوس، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100 ألف ريال عماني.

وأعلن حساب الجائزة في عدة تغريدات عن بعض الفائزين بجوائز ”السلطان قابوس“ في عدة مجالات، حيث نال الأديب العراقي باسم محمّد فرات جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب التقديرية في فرع الآداب – مجال أدب الرحلات.

فيما تم حجب جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في فرع الثقافة – مجال دراسات علم الاجتماع.

الفائز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب

الدورة الثامنة التقديرية – 2019

فرع الثقافة – مجال دراسات علم الاجتماع

تم حجب الجائزة pic.twitter.com/wn6rQmsFO2 — جائزة السلطان قابوس (@sqaward) November 13, 2019

وكشف المركز عن جميع الفائزين في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن هذه الجائزة سنوية ويتم منحها بالتناوب دوريًا كل عامين، بحسب الأمين العام للمركز حبيب بن محمد الريامي.

وقال ”الريامي“ إن هذه الجائزة شملت هذا العام ثلاثة مجالات للعرب عمومًا وهي مجالات دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة والطرب العربي عن فرع الفنون وأدب الرحلات عن فرع الآداب.

وأضاف أنه تم حجب الجائزة في مجال علم الاجتماع، بينما فاز بها في مجال الطرب العربي الفنان الحجار من مصر وفي مجال أدب الرحلات فاز بها الأديب فرات من العراق والمقيم في نيوزيلندا.

يُذكر أن عدد المرشحين لهذه الجائزة في هذا العام بلغ 157 شخصًا بينهم 78 في مجال دراسات علم الاجتماع و27 في مجال الطرب العربي و52 في مجال أدب الرحلات.