موقف محرج لنجم الراب دريك يدفعه لمغادرة المسرح بعد 20 دقيقة (فيديو)

تعرض المغني والممثل ورجل أعمال ”الماريجوانا“ دريك، لموقف محرج خلال قيامه بأداء أحد العروض الموسيقية في مهرجان The Creator السنوي الثامن لمخيم Flog Gnaw، الأحد 10 نوفمبر، في لوس أنجلوس.

وظهر دريك في فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتلي المسرح ويغني، إلا أنه بعد مرور 20 دقيقة فقط بدأ الجمهور في التذمر.

وحث نجم الراب العالمي الجمهور على منحه فرصة، وخاطبهم قائلا: ”أنا هنا من أجلكم الليلة، إذا كنتم ترغبون في الاستمرار، فسأواصل الليلة. ما الأمر؟“، إلا أن رد فعل الجمهور كان سلبيًا للغاية.

وزادت الهتافات وصيحات الاستهجان مع وجود بعض الأشخاص يصرخون بـ“لا“، ليتخذ دريك قراره على الفور بالمغادرة.

يذكر أن مغني ”العقرب“ البالغ من العمر 33 عامًا ارتبط منذ أسابيع بأيقونة مستحضرات التجميل كايلي جينر التي انفصلت عن ترافيس سكوت هذا الصيف.