”ملك إنستغرام“.. دان بلزريان يخطط للترشح للرئاسة الأمريكية عام 2024‎

قرر الملياردير الأمريكي، ”دان بلزريان“، الذي يشتهر بنمط حياته الفخم والعيش مع النساء، الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

كما أعلن دان نيته التصويت لصالح مغني الراب ”كاني ويست“ على حساب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية، رغم أنه مازح بأنه قد يقفز إلى السباق، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتعليقًا عما إذا كان جادًا في الترشح لعام 2024، أجاب: ”نعم، أعتقد أن هذا سيكون وقتًا كافيًا لإنجاز عملي“.

وعندما طُلب منه التعليق على نية كاني ويست المعلنة بالترشح للرئاسة، خلال خمس سنوات، قال لاعب البوكر المحترف السابق لـ TMZ: ”إنه أفضل من هيلاري“، ثم أضاف وهو يضحك: ”أعتقد أنه سيتنافس ضدي، سوف نرى“.

وسُئل بلزريان، البالغ من العمر 38 عامًا، المولود في تامبا بولاية فلوريدا، عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب سيؤيده على حساب كاني، قال ضاحكًا: ”ربما كاني، سوف نرى“.

وإذا ترشح بلزريان بالفعل ضد كاني ويست، فإن ذلك سيجعل اثنين من أنصار ترامب يتنافسان وجهًا لوجه.

ومن المعروف أيضًا أن بلزريان مهتم بالسياسة، ففي عام 2015، بعد أن أعلن ترامب ترشحه للرئاسة، قام بلزيريان بتغريد صورة لنفسه مع ترامب يُعلن تأييده له.

وقبل بضعة أسابيع من فوز ترامب في الانتخابات على حساب كلينتون، أجرى بلزريان مقابلة مع لاري كينج لشرح سبب دعمه لدونالد، وقال إنه ”يفضل أن يرى دونالد ترامب رئيسًا، رغم أنه لا يتفق دائمًا مع أفعاله أو كلماته، لكنه يحب ما يقوله لأنه حقيقي وصادق“.

ويُعرف بلزيريان باسم ”ملك إنستغرام“، حيث إن لديه أكثر من 29 مليون متابع، ويمتلئ حسابه الخاص على ”إنستغرام“ بالصور ومقاطع الفيديو التي تظهره بصحبة العديد من النساء اللاتي يرتدين ملابس مثيرة فضلًا عن مجموعة من الأسلحة.

ويعيش دان حياة خارقة ومستهترة ترافقه فيها الفتيات العاريات في قصره الكبير الذي يمتلكه، كما يعتبر من أهم لاعبي البوكر في العالم، واستطاع جمع ثروته الكبيرة من هذه اللعبة.

وكان بلزيريان قد أحدث جدلًا كبيرًا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ونشرات الأخبار الأمريكية بسبب الثراء الفاحش، وتحدث عن سر نجاحه في كسب المال، موضحًا أنه فاز بالمال في لعبة البوكر ففي البداية حقق مكسب 10.8 مليون دولار.

كما أصيبت وسائل الإعلام بصدمة من امتلاكه مجموعة واسعة من الأسلحة، وأنه يريد عبور المحيط الأطلسي في قارب التجديف.