السعودية هند القحطاني تثير الجدل بمواقع التواصل

أثارت المدونة السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، غضبًا واسعًا بين مواطنيها بعدما ظهرت في مقاطع فيديو جديدة زعم البعض أنها تتضمن إيحاءات مخلة.

السعودية هند القحطاني تثير غضب مواطنيها بفيديو على سناب شات تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأحد، ١٠ نوفمبر ٢٠١٩

وتظهر القحطاني، المقيمة في الولايات المتحدة مع أولادها، في الفيديو، مستلقية على السرير بينما توجه كلامها لمتابعيها في تطبيق ”سناب شات“ عن الحالة التي تعيشها.

وتقول القحطاني إنها متعبة جدًا ولا تقوى على إطفاء النور في غرفتها وستنام حتى من دون أن تغسل المكياج الذي وضعته على وجهها، قبل أن تطفئ إحدى بناتها بالفعل نور الغرفة وتغيب القحطاني عن متابعيها.

#هند_القحطاني انسانه في قمة الانحطاط يا ناس يا عالم هل هذي مسلمه معقوله ماعمري سمعتها تقول لعيالها صلوا او غسلت الرطل مكياج عشان تصلي في كل الاوقات فل ميك اب لا اله الا الله … pic.twitter.com/LAlLACoxKo — A.S (@sss_71234) November 10, 2019

ويقول مغردون سعوديون كُثر في موقع ”تويتر“، إن حديث القحطاني وطريقة كلامها ومظهرها الذي أطلت به بالفيديو تحمل إيحاءات مخلة.

#هند_القحطاني لما ابي ادور اثاره جدل واطلع ترند انا استفدت ايه من كل ده????الله يهديكي pic.twitter.com/e0PKazlfWF — ladyasmaa (@ladyasmaa5) November 10, 2019

ووجدت تلك التفسيرات ردودًا غاضبة لم تغب عنها الشتائم للسيدة السعودية التي كثيرًا ما تتعرض لانتقاد وهجوم بسبب نمط حياتها المخالف في جزء كبير منه لحياة النساء في مجتمع السعودية المحافظ.

#هند_القحطاني

وسيأتي جيلٌ قادم يرى أن ماتفعله فوق السرير حريةٌ شخصيةٌ أيضاً ، فنقول له أنه مخلٌ بالآداب وفيه إيحاءات جنسية فيتهمنا بالسعار الجنسي وبالتخلف وعدم احترام الحريات — فصيح (@saybawayh) November 10, 2019

#هند_القحطاني تكفون لاتوصلونها ترند تلقونها الحين ع تورر تشوف اسمها صار ترند ولالا ???????? — 93✨ (@Q_582) November 10, 2019

كنت ادافع عنها انها ام ومكافحه بس الحين متمكيجه وفلتر ورموش وشالحه ملابسك وش تبين بضبط والله العظيم انا ماني حزينه الا ع اولادك بكره اذا كبروا كيف بيشوفو قدوتهم بذا المنظر رجعيهم لابوهم وانحرفي براحتك تراك بنت قحطان ويكرمون عنك الله يردك لعقلك #هند_القحطاني pic.twitter.com/4CYLGCQ7Lq — حنين (@9EfXRuseP4Q2czA) November 10, 2019

ولم يغب المغردون المدافعون عن القحطاني، عن الجدل الذي تسببت به مقاطع الفيديو الجديدة التي ظهرت فيها، إذ يقول البعض إن متابعة ما تنشره القحطاني عبر حساباتها الشخصية اختياري وإنها لا تُلزم به أحدًا، ويندرج ضمن حريتها الشخصية.

#هند_القحطاني من حقها تصور الوضعيه اللي تبيها ترى ماطقتكم وقالت تعالو شوفو سنابي تابعونها وتنتقدونها اما ناس حشريه pic.twitter.com/6jKutIuGka — M (@xxixxx7) November 10, 2019

#هند_القحطاني ارى انها هربت ١٣ الف كيلو متر (قارة اخرى) ومازال البعض يلاحقها ويريد ان يلقنها التصرفات والافعال ويحاسبها على صيامها وقيامها وكانها في عقر داره او ملك يمينه ، دعوها وشأنها مادامت لم تتدخل في شأنكم — د عيسى العياد (@essa_qq) November 10, 2019

ولا يُعرف الكثير عن الحياة الخاصة للقحطاني، وسبب إقامتها خارج البلاد، لكنها تثير الجديل على الدوام في مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث قبل أيام عندما ظهرت بملابس جريئة برفقة ابنتها في احتفال بعيد الهلاوين، أو عندما أعلنت دعمها للمثلية الجنسية مؤخرًا.