وفاة روبرت نوريس ”رجل مارلبورو“ الذي لم يدخن أبدًا

توفي روبرت نوريس، المعروف باسم ”رجل مارلبورو“ الوجه الإعلاني للعلامة التجارية للسجائر الشهيرة، عن عمر 90 عامًا.

وفارق نوريس الحياة في مزرعته في كولورادو سبرينغس بولاية كولورادو الأمريكية، الأحد الماضي، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، التي أعلنت وفاته اليوم السبت.

وعلى مدى 12 عامًا ، كان نوريس يتصدر اللوحات الإعلانية والمجلات باسم ”رجل مارلبورو“، حيث كان يظهر في الإعلانات مرتديًا قبعة رعاة البقر ويتجول في التضاريس البرية، مع سيجارة في فمه أو في يده.

ولكن على الرغم من تصويره بالسجائر لأكثر من عقد من الزمان، لم يدخن نوريس أبدًا، وتخلى في النهاية عن الحملة الإعلانية عندما شعر أنه لا يمثل قدوة جيدة لأطفاله.

وُلد نوريس في شيكاغو، إلينوي، لكنه قرر منذ صغره أنه يكون راعي بقر، وبدأ تربية الخيول في سن 18 عامًا، قبل أن ينتقل في النهاية إلى كولورادو لشراء مزرعته ”تي كروس رانشز“، في عام 1950، والتي نمت في نهاية المطاف إلى 63000 فدان.

في ذلك الوقت، كان المسؤولون التنفيذيون في مجال الإعلان عن سجائر مارلبورو – التي تم تسويقها في الأصل كسجائر للسيدات – يحاولون معرفة كيفية بيعها للرجال.

جاءت فكرة تصوير الإعلان مع رجل من رعاة البقر يدخن السيجارة في الهواء الطلق، وتعاونت شركة الدعاية، في البداية مع عارضين محترفين، إلا أنهم لجأوا فيما بعد لراعي بقر حقيقي.

وقال بوبي نجل نوريس، إن المديرين التنفيذيين للإعلان رأوا والده في صورة بإحدى الصحف مع صديقه، الممثل جون واين، وبعد فترة وجيزة، ذهبوا له في مزرعة ”تي كروس“.

وأضاف: ”جاؤوا إلى أبي وقالوا: هل تريد أن تكون في الإعلانات التجارية لسجائر مارلبورو؟“، فرد والده: ”حسنًا، أنا مشغول نوعًا ما الآن، لماذا لا تعود الأسبوع المقبل، وإذا كنت جادًا، فسنتحدث“، وبالفعل عادوا إليه الأسبوع التالي.

وعلى مدار الـ 12 عامًا التالية، ظهر نوريس على لوحات الإعلانات والمجلات، وأصبح أول رجل من مارلبورو يظهر على شاشات التلفزيون في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.