كاني ويست يرغب في تغيير اسمه ويؤكد ترشحه لرئاسة أمريكا 2024

طرح الفنان والمصمم الأمريكي كاني ويست فكرة تغيير اسمه. ومن الصعب معرفة ما إذا كان يمزح أم يأخذ الأمر بشكل جدي.

وفي ظهور مفاجئ في المهرجان الذي تنظمه Fast Company Innovation للعام 2019، قال ويست إنه قد يغير اسمه من الناحية القانونية إلى ”Christian Genius“.

وعلق مغني الراب الشهير، وزوج النجمة كيم كارداشيان، في مقابلة مع الكاتب مارك ويلسون أمام حشد كبير من الجمهور ”عندما يقول الناس إنه من المذهل أن تطلق على نفسك مليارديرًا، فقد أقوم بتغيير اسمي بشكل قانوني إلى كريستيان جينيوس“.

وأثار الفنان في العام الماضي جدلًا بقوله إن العبودية كانت خيارًا، كما قال أيضًا في عام 2009 خلال الترويج لحذاء رياضي جديد، إنه سيغير اسمه إلى مارتن لويس الملك جونيور.

وفي السياق ذاته وخلال ظهوره في مهرجان Fast Company للابتكار، أدلى ويست ببيان مهم للغاية يتعلق بخططه المستقبلية للترشح لرئاسة الولايات المتحدة عام 2024.

وبعد تصريح المغني، وقبل أن ينهي كلامه، قاطعه الجمهور بالضحك، وهو الأمر الذي أحزنه، ليعلق ”ما الذي يضحككم؟ “ مع نظرة جدية ارتسمت على وجهه، تؤكد أنه لا يمزح.