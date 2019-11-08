من هو المخرج المصري الراحل أحمد خضر؟‎

غيّب الموت، اليوم الجمعة، المخرج أحمد خضر، عن عمر ناهزّ الـ 74 عامًا، بعد مشوار طويل على الساحة الفنية، تمكن خلاله من تقديم العديد من الأعمال المميزة.

ويُعد أحمد خضر، ابن مدينة ”فوه“، في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل – شمال)، من أبرز المخرجين السينما والدراما في مصر، حيث سافر في مطلع شبابه إلى ألمانيا لدراسة فن الإخراج، وعمل مع العديد من نجوم الفن، بينهم: هدى سلطان، ومحمود مرسي، حيث أخرج أهم أعماله الدرامية وهو مسلسل ”الرجل والحصان“.

وحصل ”خضر“ على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة، إلا أنه سلك دربًا آخر غير ما درسه في الجامعة، وهو فن الإخراج، حيث ساهم ”خضر“ بظهور وجوه شابة، أصبحت الآن من ألمع نجوم الفن في مصر.

وتوالت أعمال المخرج الراحل، وكان من بينها: مسلسل ”حارة الشرفاء“، ومسلسل ”اتنين اتنين“، و“قصة مدينة“، و“جواري وقصور“، ”قلب الدنيا“، كما عمل مخرجًا في التلفزيون المصري لفترة وأعقبها العمل في البرامج ثم الأفلام التسجيلية.

ومن أشهر أعماله أيضًا: ”مسلسل ”الثعلب“ لنور الشريف، ومسلسل ”اللص والكلاب“ لعبلة كامل ورياض الخولي، ومسلسل ”على باب الوزير“ لشريف منير وشيرين سيف النصر، وفيلم ”الهانم بالنيابة عن مين“ لفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين.

والتقى خضر، بالكاتب العالمي الراحل نجيب محفوظ، قبل تناوله قصته ”اللص والكلاب“، في مسلسل تلفزيوني يحمل نفس الاسم، وأحدث نقلة نوعية في سجل خضر الإخراجي.

وكان آخر أعمال المخرج المصري الراحل أحمد خضر مسلسل ”قناديل البحر“، بطولة: محمود قابيل، وأثار الحكيم، وبشرى، العام 2005.