وفاة المخرج المصري أحمد خضر

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن رحيل المخرج المصري أحمد خضر، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 74 عامًا.

ونشر الفنان المصري عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“، خبرًا عن رحيل المخرج المصري، مشيرًا إلى أن تلقي العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في القاهرة.

وجاء في منشور لنقابة المهن التمثيلية: ”البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير أحمد خضر رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان. العزاء يوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب“.

**البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيليةوفاة المخرج الكبير / احمد خضررحم الله الفقيد والهم اهله الصبر والسلوانالعزاء يوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاه المغرب تم النشر بواسطة ‏‎Azouz Adel‎‏ في الجمعة، ٨ نوفمبر ٢٠١٩

عمل المخرج المصري أحمد خضر مع العديد من نجوم الفن بينهم هدى سلطان ومحمود مرسي، حيث أخرج أهم أعماله الدرامية وهو مسلسل ”الرجل والحصان“.

حصل أحمد خضر على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة، وكان من بين أعماله مسلسل ”حارة الشرفاء“، ومسلسل ”اتنين اتنين“، و“حواري وقصور“، و“قصة مدينة“، كما عمل مخرجًا في التلفزيون المصري لفترة وأعقبها العمل في البرامج ثم الأفلام التسجيلية.

ومن أبرز أفلامه الناجحة فيلم ”الهانم بالنيابة عن مين“، الذي عُرض في السينما المصرية ولاقى نجاحًا كبيرًا وقتها.