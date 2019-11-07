وفاة بطل ”سوبر مان“ كريستوفر دينيس في ظروف غامضة

توفي كريستوفر دينيس، المعروف بتجسيد شخصية ”سوبرمان“ في هوليوود، في وادي سان فرناندو عن عمر 52 عامًا، ولا يزال سبب وفاته غير معروف، فيما ذكرت TMZ أنه تم اكتشاف جثة دينيس، ملقاة على رأسه في صندوق يستخدم للتبرع بالملابس.

وأكد متحف Super Museum، وهو متحف مخصص لتاريخ Superman في مدينة متروبوليس بولاية إلينوي، الخبر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Facebook.

نشر المتحف الكبير على Facebook: ”نريد أن نتوقف لحظة لتقديم خالص التعازي لعائلة وأصدقاء وعشاق كريستوفر دينيس المعروف باسم (هوليوود سوبرمان) لقد تلقينا للتو خبر وفاته، لقد واجه كريس العديد من المشاكل والمعوقات والصعود والهبوط على مر السنين، نأمل أن يكون في سلام الآن، ونحن نصلي من أجل راحته“.

وتابع البيان: ”لقد عرفنا كريس لسنوات عديدة، منذ عدة سنوات تزوج من حب حياته هنا في متروبوليس أمام تمثال سوبرمان، لقد قضى بعض الوقت مع أسرتنا الكبيرة، وأظهر الكثير من الدعم لمتحفنا“.

جاء اختيار دينيس ليواصل تقديم شخصية سوبرمان في هوليوود بعد أن لوحظ مرارًا بأنه يشبه كريستوفر ريف -النجم الذي سلب العقول في الثمانينيات من القرن الماضي في شخصية سوبر مان-، كما قال دينيس لـ ”الجارديان“ في مقابلة مع 2017.

وقد ظهر في الفيلم الوثائقي 2007 ”اعترافات بطل خارق“ أو Confessions of a Superhero، الذي يسرد حياة أربعة من الفنانين الذين عملوا على أرصفة ممر الشهرة في هوليوود، كما ظهر في الفيلم القصير ”30 ثانية إلى المريخ: مدينة الملائكة“.

وعانى النجم الراحل من التشرد في عام 2016 بعد أن تم سحب ”سيارته المنزلية“. عندما سُرقت بدلة سوبرمان، ونجح دينيس في تنظيم حملة لجمع التبرعات من أجل زي آخر، مما سمح له بمواصلة ارتدائها لرواد شارع هوليود بوليفارد.

وعلى مدى ربع قرن من الزمان، اضطر النجم الكبير لكسب عيشه من التقاط الصور مع السياح وهو يرتدي زيه المفضل (سوبر مان) بعد أن لفظته صناعة السينما هناك.