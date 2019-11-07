فنانة كويتية تكتشف وفاة خالها عبر مواقع التواصل (فيديو)

أعربت الفنانة الكويتية فرح الهادي، عن استيائها من عائلتها كونها علمت بوفاة ”خالها“ من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة سهام النقد إلى أقاربها وعائلتها لأنهم أخفوا عنها هذا الخبر، حتى عن والدتها التي من حقها أن تعلم بهذا الخبر.

وقالت الفنانة الكويتية إنها تلقت رسائل من متابعيها يخبرونها بهذا الأمر، مشيرة إلى أنهم لاحظوا أنها لا تعلم شيئًا عن حالة الوفاة، الأمر الذي تسبب في صدمتها، واتهمت أقاربها بأنهم تعمدوا عدم إخبارها.

وأوضحت ”الهادي“، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ أنها لا تملك إلا أن تقول: ”إنا لله وإنا إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي“.

ووجّهت الفنانة الكويتية رسالة لكل من ظن فيها سوءًا قائلة: ”حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص ظن فيني السوء، متخيلين يوصلكم خبر وفاة شخص من العيلة عن طريق مسجات المتابعين، أنا عرفت الخبر منكم وكانوا أهلي حتى خاشين عن والدتي“.

وقدمت فرح الهادي اعتذارها لكل متابعيها معلنة عن وقف حسابها على ”سناب شات“، كما اعتذرت للشركات المعلنة لأنها ستتوقف عن العمل لحين الخروج من محنتها معربة عن شكرها لتفهمهم، مختتمة: ”يرجعلكم بأجر بإذن الله“.

وكانت الفنانة الكويتية فرح الهادي قد كشفت للمرة الأولى عن تفاصيل حملها وإجهاضها عدة مرات، لافتة إلى أنها تزوجت منذ عام و8 أشهر، ولم تخطط للإنجاب مباشرة، إلا أنها حملت بعد 3 أشهر من زواجها.

وأشارت إلى أنها أهملت أمر حملها ولم تعطِ لصحتها العناية الكافية، مشيرة إلى أنها لم تذهب إلى طبيبة لمتابعة الحمل، ولم تعتمد نظامًا غذائيًا معينًا، وانتعلت أحذية بالكعب العالي، وهو ما أدى إلى إجهاضها.

يُذكر أن الفنانة فرح الهادي عانت كثيرًا خلال الفترة الماضية بشأن الأسئلة التي تلقتها حول حملها من عدمه، حيث كان الجمهور يهتم بذلك حتى أنها ذات مرة صرحت قائلة إنه لو حدث حمل فستُعلم جمهورها بالأمر.