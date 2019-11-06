”المهن الموسيقية“ في مصر تبرئ عصام كاريكا من تهمة ”النصب“ على مطربة جزائرية

برأت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الأربعاء، المطرب والملحن عصام كاريكا من تهمة النصب بحق المطربة الجزائرية ياسمين نيار.

وكشفت النقابة، في بيان لها، عن تفاصيل التحقيق مع كاريكا، وإصدار الحكم النهائي بتبرئته من الاتهامات الموجهة إليه من المطربة الجزائرية، والتي أشارت إلى أنها لم تستلم منه لحن أغنيتها ”الواد الحريف“ التي تعاونت فيها مع المطرب المصري رغم حصوله على أجره كاملًا.

وذكر البيان أن النقابة قررت حفظ الشكوى المقدمة من المطربة الجزائرية، بعد التحقيق مع عصام كاريكا، والذي أثبت بالمستندات أنه تم الاتفاق على مقابل مادي بشأن الأغنية التي تعاونا فيها وقدره 8000 دولار فقط، حيث استلم مبلغ 3000 دولار فقط والباقي 5000 دولار فقط عند تسليم الأغنية.

وقال البيان: ”تنويهًا بشأن الشكوى المقدمة من السيدة نجاة بن عزبية الشهيرة بياسمين نيار ضد عصام عبد العزيز محمد أحمد وشهرته عصام كاريكا، فقد تقدمت الشاكية في 25/8/2019 بشكوى ضد المشكو في حقه مفادها اتفاقهما على عمل لحن غنائي بعنوان (الواد الحريف) من كلمات أحمد الشريف، وألحان عصام كاريكا وتوزيع جيزو“.

وأشار البيان إلى أن الشاكية قامت بتوجيه إنذار بنفس مضمون الشكوى إلى النقابة والذي ورد إليها بتاريخ 15/9/2019، وحضر لمقر النقابة عصام كاريكا، حيث تم إجراء التحقيق اللازم معه.

وأضاف البيان: ”بالتحقيق فيما جاء مضمونه محل الشكوى والإنذار المرسل من الشاكية فإن هناك اتفاقًا على أن يقوم عصام كاريكا بعمل لحن من كلمات أحمد الشريف وتوزيع جيزو مقابل مبلغ 8000 دولار فقط، استلم منها مبلغ 3000 دولار فقط والباقي 5000 دولار فقط عند تسليم الأغنية“.

ونوّه البيان: ”قدم عصام كاريكا شهادتين من الإدارة المركزية للمصنفات الفنية تفيد قيامه بتسجيل الأغنية كلحن وكلمات غناء الشاكية، وذلك بتاريخ 13 /9 /2018، وبتاريخ 28 /10 /2018“.

وأوضح البيان: ”عصام كاريكا أكد أن اللحن جاهز وفي انتظار أن تقوم الشاكية بسداد باقي مستحقاته المتفق عليها وقدرها 5000 دولار وتقوم بتسجيل الصوت النهائي عليها“.

واختتم البيان أنه بناء على ما سبق عرضه يتأكد أن عصام كاريكا قد قام بتنفيذ التزامه التعاقدي مع نجاة بن عزبية، وأن التقصير إذا كان له وجود فهو من الشاكية التي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، لذا ترى النقابة حفظ الشكوى.

يُذكر أن هذه القضية تم تداولها مؤخرًا بين المطرب المصري والمطربة الجزائرية، وتصاعدت الأمور بينهما ببلاغ قدمته الأخيرة وتتهم فيه الأول بالتحرش بها.