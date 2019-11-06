تخطت الخطر.. نادية لطفي تتكتم على طبيعة الجراحة التي خضعت لها

كشف أشرف زكي نقيب الفنانين في مصر، لـ ”إرم نيوز“، أن الحالة الصحية للفنانة المصرية أصبحت مستقرة، لافتًا إلى أنها حملته أمانة بعدم الإفصاح عن طبيعة الجراحة التي خضعت لها، إلا أنها حاليًّا خرجت إلى غرفة عادية وحالتها مستقرة وسمح الأطباء بزيارتها.

وقال إن نادية لطفي تقبع في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، وإن من تولى إجراء العملية لها هو البروفيسور جوزيف إسكندر وهو طبيب مصري ألماني يأتي بزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم كشفت عن أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي من خلال صور جمعتها بها ونشرتها عبر حسابها على ”إنستغرام“، خلال زيارتها لها بمستشفى المعادي.

وعلقت دنيا على الصورة قائلة: ”شكرًا لأجمل نجمة، الجميلة نادية لطفي على إنها إدتنا الفرصة الحلوة دي إننا نستمتع بيها، وبجمالها وجمال روحها الدائم، ما شاء الله ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا“.

وتتلقى الفنانة نادية لطفي العلاج منذ فترة في مستشفى المعادي العسكري حيث انتشر الكثير مَن الإشاعات حول وفاتها، إلى أن أصدر المستشفى العسكري بيانًا بأن حالتها الصحية مستقرّة، ومن وقت لآخر يزورها بعض أصدقائها من نجوم الوسط الفني لطمأنة جمهورها عليها.

وكان آخر ظهور لنادية لطفي أوائل يناير الماضي، عندما منحتْها وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، درع جائزة الدولة التقديرية للفنون، بالتّزامن مع عيد ميلادها الـ82، والذي وافق الثالث من يناير.