عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في ”ليلة سهم“ بقرار غريب.. وأصالة تبكي (فيديو)

فاجأ الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، جمهوره في ليلة سهم الغنائية ببث مباشر، معتذرًا عن عدم حضوره بسبب ظروفه الصحية.

وعبر عبدالمجيد في مقطع الفيديو، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن سعادته بتواجده في ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض، مقدمًا الشكر والتحية للموسيقار سهم.

وأوضح الفنان السعودي أن سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا القابضة، اتفق معه للظهور عبر الصورة من أجل الجمهور.

وقدم ‏أمير الطرب لايف للحضور وقدم أغنية ‫“أحكي بهمسك، من ألحان ‫سهم، وحظيت بتفاعل واسع من الفنانين والحضور، كما وجه الفنان عبدالله الشكر لـ“أصالة“، بكلمات رقيقة ما جعلها تبكي، تقديرًا منها لكلماته وتأثرا بها.

وتعد حفلة ”ليلة سهم“، أضخم سهرة غنائية في موسم الرياض، وشهدت إقبالا غير مسبوق، بمجرد طرحها مسجلةً رقمًا قياسيًّا في الإقبال على تذاكر الحفلة الغنائية.

وشارك في الحفل كبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية، هم: نوال الكويتية، رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة، إسماعيل مبارك وأميمة طالب، وغيرهم.