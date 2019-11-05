السعودية.. هل تم إيقاف برنامج داوود الشريان بشكل نهائي؟

بعد أكثر من شهرين على إعلان القائمين على برنامج الإعلامي السعودي المخضرم، داوود الشريان، قرب عودة بث برنامجه الحواري الذي يحمل اسمه في موسمه الثاني، لم يفِ القائمون على البرنامج بوعودهم، ليبقى مصيره مجهولًا.

ولاحقت أنباء الإيقاف ”برنامج داوود الشريان“ منذ بث حلقاته الأولى في موسمه الأول في بداية العام الجاري، بعد أن تناول مواضيع وقضايا أثارت جدلًا وحساسية عند بعض السعوديين، وتم إيقافه بالفعل بشكل مؤقت قبل أن يعاود البث مجددًا.

وسرت أنباء عن تراجع قناة ”إس بي سي“ الحكومية عن بث موسم ثان من البرنامج بعد نهاية موسمه الأول في نيسان/ أبريل الماضي، لكنَّ القائمين على البرنامج قالوا في آب/ أغسطس الماضي، إنهم يستعدون لموسم جديد، قبل أن يعلنوا مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، عن قرب عودة البرنامج للبث مجددًا.

وبعد ترقب استمر أكثر من شهرين، يلتزم القائمون على ”برنامج داوود الشريان“ الصمت حول العودة لعرض حلقات جديدة، متجاهلين تساؤلات متابعي البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يرد القائمون على البرنامج، على طلب تعليق أرسله ”إرم نيوز“ لتأكيد أو نفي أنباء إيقاف البرنامج بشكل نهائي، وما إذا كان لديهم خطط لتغيير المحتوى الذي عرضوه في الموسم الأول وأثار جدلًا واسعًا.

ويتناول الشريان، وهو كاتب وصحفي وإعلامي سعودي شهير، قضايا محلية، تتضمن قصورًا وخللًا في أداء الجهات الحكومية والخاصة المسؤولة عنها، وهي صفة عرفه جمهوره من خلالها منذ تقديمه برنامجه الحواري الشهير ”الثامنة“ على قناة ”إم بي سي“.

وبث ”برنامج داوود الشريان“ في موسمه الأول، ثلاث حلقات أسبوعيًّا، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، الساعة الثامنة مساءً، حاور فيها الشريان ضيوفًا من داخل الاستديو بجانب مداخلات عبر الهاتف أو الأقمار الصناعية.

وتناول الشريان في حلقات موسمه الأول، قضايا متنوعة بينها معاناة مرضى الإيدز في المجتمع السعودي، والمعلمات اللاتي يعملن في مدارس بعيدة عن منازلهن، والمعنفات من قبل أسرهن، والخدمات التي يقدمها تطبيق ”أبشر“ التابع لوزارة الداخلية.

وكانت قناة ”إس بي سي“أوقفت، في الموسم الماضي، بث حلقات البرنامج بعد أسبوعين على انطلاقه، إذ انهالت الانتقادات على الشريان بسبب مواضيع يناقشها في برنامجه، لا سيما حلقتي هروب الفتيات من ذويهن إلى خارج المملكة، وبيع المخدرات بسهولة في الأحياء العشوائية في المملكة.

وظهر الشريان، بعد أسبوع من بث برنامجه، عبر قناة ”العربية“ السعودية، ودافع عن البرنامج والمواضيع التي يطرحها، دون أن يبدي أي نية للتراجع، بعد سيل الانتقادات التي واجهها، وعاد برنامجه للبث بعد الإيقاف المؤقت لمدة أسبوع.

ويقول منتقدو الشريان إنّ ما يقدمه في برنامجه ”يسيء لصورة السعودية في الخارج“، فيما يدافع متابعو البرنامج عنه ويرون فيه ”وسيلة لتسلط الضوء على قضايا محلية تستوجب التدخل الرسمي والحل“.

وتم الإعلان عن البرنامج أول مرة تحت اسم ”ما حنا بساكتين“، والتي تعني باللهجة المحلية أننا لن نسكت، قبل أن يتم تغيير الاسم إلى ”برنامج داوود الشريان“ في خطوة يقول مدونون سعوديون إنها هدفت لتخفيف الجدل المثار حول البرنامج.