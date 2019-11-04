دون إبداء سبب واضح.. ”يوتيوب“ يحذف أغنية ”انساي“ لمحمد رمضان وسعد لمجرد

حذفت إدارة موقع ”يوتيوب“ ديو أغنية ”انساي“، التي قام بتصويرها الفنان المصري محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك دون إبداء أي أسباب واضحة.

ولم يعد للأغنية أي وجود في قناة الفنان محمد رمضان، التي تعرض 17 أغنية طرحها منذ دخوله مجال الغناء، كما لا تتواجد الأغنية أيضًا عبر حسابات النجم رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مخرج كليب الأغنية حسام الحسيني لـ“إرم نيوز“، إنه ”لا يعلم أي سبب حقيقي وراء إقدام اليوتيوب على حذف الأغنية“، مشيرًا إلى ”أنه لا توجد بلاغات ضد الأغنية وهو ما يجعل الأمر غير مفهوم حتى اللحظة“.

وأكد الحسيني أنه يتواجد حاليًا خارج مصر ولم يتواصل حتى الآن مع صُنّاع الأغنية لمعرفة أي شيء وصل إليهم، موضحًا أنه خاطب إدارة ”اليوتيوب“ لإبداء سبب واضح حيال حذف الأغنية.

وطرح كليب أغنية ”انساي“ في 15 من شهر تموز/يوليو الماضي، واستطاع قبل حذفه أن يتخطى حاجز الـ170 مليون مشاهدة، كما حصد مليون ”إعجاب“.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الفنان المصري محمد رمضان حصوله على لقب الفنان الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات ”يوتيوب“ في منطقة الشرق الأوسط.

ونشر رمضان صورة جديدة له عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، وعلّق قائلًا: ”الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت 2 مليار و200 مليون مشاهدة، الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط“.

وكان موقع ”يوتيوب“ قد حذف يوم الإثنين الماضي أغنية ”سلام“ للفنان المغربي سعد لمجرد، بعد أن اتهم الفنان الأمازيغي المغربي هشام تلمودي فريق عمل الأغنية باستغلال مقطع موسيقي من إحدى أغانيه دون ترخيص منه، إلا أن المجرد استطاع أن يعيد الأغنية لقناته بعد 24 ساعة من حذفها.

وقدم الفنان المصري محمد رمضان العديد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب، والتي حققت نسب مشاهدة عالية، وكان آخرها أغنية ”السلطان“، إلى جانب أغنية ”انساي“، كما طرح أغاني: ”فيروس، مافيا، أنا الملك، نمبر وان“، وغيرها.