الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم تعتذر لمنتقديها بعد دعمها لرجل أهان المرأة (فيديو)

اضطرت الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم، لتقديم اعتذار للسيدات بعدما أهانتهن من خلال نشرها رسالة وصلتها من رجل تغزل فيها وأهان المرأة بشكل عام، الأمر الذي أثار ضدها العديد من الانتقادات.

ونشرت الفاشنيستا السعودية، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، اعتذرت فيه للمرأة معربة عن أسفها تجاه اللغط الذي فهمه البعض، وقالت: ”أنا اكتشفت إني غلطانة أصلًا يوم أنزل مسج زي هذه راجعت نفسي يوم أنزل مسج حق الرجال بوظتيلنا بيوتنا وكرهتينا حريمنا“.

وأضافت قائلة: ”المفروض إني علطول كنت رديت عليه صح بس والله ما كان عندي وقت، فإيش نزلت ردود متابعاتي له كنت مشغولة بس اتضح إني أنا غلطانة إني أنا منزلة مسج زي كده فعلًا سوري متابعاتي إنتوا عارفين قصدي بس هذا اللي صار“.

ورغم هذا الاعتذار، لم يتوقف الهجوم ضد بدور البراهيم، حتى أن البعض تحداها بنشر صورة لها بدون مكياج أو إجراء أي تعديلات على صورها من خلال الفلتر وغيره.

وطالب آخرون الرجل صاحب الرسالة بنشر صورة له؛ كي يروا شكله لماذا يعترض على نساء منزله بهذه الطريقة التي تحمل الكثير من الأذى وعدم القبول، فيما شددّ كثيرون على أنهم لن يقبلوا اعتذار بدور البراهيم، خاصة أن المبرر الذي طرحته غير مقنع، كما أنها وجدت الوقت لنشر رسائل المتابعين لها وردهم على الرجل، ولم تجد هي الوقت للرد عليه بنفسها.

وكان أحد الأشخاص، قد أثار الجدل بتغريدة أغضبت عددًا من السيدات، كان قد أرسلها للفاشنيستا السعودية بدور البراهيم التي أعادت نشرها وقال فيها: ”تكفين ارسلي شي يعوفنا فيك والله كرهنا حريمنا وبيوتنا بسببك، مدري سنعك ووذافتك ذي دايم ولا عشان التصوير وحاجة ثانية انتي يتابعونك حريم واجد وصلي له أن الكشخة ما هي بس للطلعه“.

وهاجهم العديد من السيدات ”البراهيم“ بعد نشرها للرسالة، معتبرات أن عدم ردها بمثابة موافقة منها على ما قاله هذا الرجل وتأييده في إهانته للسيدات الأخريات.

وتتهم بدور البراهيم بإثارة الجدل حولها من خلال تصريحاتها أو مقاطع الفيديو؛ وكان آخر ذلك حديثها عن عائلتها المحافظة ووالدتها المنقبة، وأن 90% من عائلتها ملتزمون ويرتدون النقاب وأنها من بين الـ10%، الأمر الذي عرضها للهجوم وقتها.