مفاجأة الرياض.. حفل صاخب الخميس يحييه 4 نجوم عالميين‎

أعلن المنظمون لفعاليات موسم الرياض الترفيهي، عن حفل صاخب يوم الخميس المقبل، يحييه أربعة نجوم عالميين في واحدة من أبرز الحفلات الفنية التي تشهدها العاصمة السعودية هذا العام.

وسيحيي الحفل الفنان المصري عمرو دياب، ومغني الراب الأميركي، ذو الأصول المغربية، فرنش مونتانا، وثنائي الـ ”دي جي“ العالمي، ديميتري فيغاس ولايك مايك.

وسيقام الحفل على مسرح الفنان ”محمد عبده“ في منطقة البوليفارد في مدينة الرياض، والذي يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج.

حفلة الفنان #عمرو_دياب @amrdiab

French Montana – Dimitri Vegas-Like Mike

????الرياض بوليفارد – مسرح محمد عبده

????️ 7 نوفمبر

⌚️ 8:00 مساءً ~ 02:00 صباحاً

???? تذاكر على https://t.co/2gdezYcle8 ???? تنظيم @Benchmark_ksa

???? الأسعار: 200 ~ 500 pic.twitter.com/s4UiaoAB50 — ألوان الرياض (@ColorsOfRiyadh) November 2, 2019

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 200 و500 ريال، فيما ينطلق الحفل عند الساعة الثامنة مساءاً ويستمر حتى الثانية فجراً.

ووصف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الحكومية المنظمة لفعاليات موسم الرياض الذي انطلق يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويستمر لمدة 70 يوماً، الحفل بالقول ”حفل نار“.

وتشهد عدة أماكن في منطقة الرياض، فعاليات فنية وترفيهية وثقافية واجتماعية متنوعة على هامش الموسم الأول من نوعه في العاصمة السعودية في خضم انفتاح البلاد على العالم وثقافاته وفنونه.