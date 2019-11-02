أحلام تفاجئ متسابقًا بهدية غير متوقعة بعد خروجه من ”ذا فويس“ (فيديو)

فاجأت المطربة الإماراتية أحلام، المتسابق الفلسطيني أمجد ديب في برنامج اكتشاف المواهب ”ذا فويس“، بهدية غير متوقعة بعد خروجه من السباق، لحساب المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني.

وغادر أمجد السباق بعد أدائه أغنية الفنانة ميادة الحناوي ”أنا جيت“، إذ لم يقنع لجنة التحكيم فتم إبعاده عن المنافسات المقبلة.

واختارت أحلام المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني لتستمر بين صفوف فريقها في العروض المباشرة القادمة، بعد أن أبهرت لجنة التحكيم بقوة صوتها.

ولم تتجاهل الفنانة الإماراتية المتسابق الخاسر، حيث وعدته بإنتاج أغنية له على نفقتها الخاصة، تعويضًا لعدم تأهله للعروض المباشرة في حلقة السبت من مرحلة المواجهة في برنامج ”The voice“.

ومن جانبه بكى أمجد بعد توديعه المسابقة وكذلك والدته في مشهد مؤثر، إلا أن أحلام توجهت للمتسابق وعانقته وأخبرته بألا يحزن، وأنها ستنتج له أغنية على حسابها الخاص، كدعم منها له، ليقوم المتسابق بتقبيل يدها تقديرًا لموقفها.

وانطلقت السبت الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة في الموسم الخامس من برنامج The Voice، لتصفية المتسابقين من أجل تأهيلهم إلى مرحلة العروض المباشرة.

وبدأ الموسم الخامس من البرنامج، الشهر الماضي، وضم في لجنة تحكيمه أحلام، راغب علامة، محمد حماقي وسميرة سعيد.