عملية فايز المالكي تثير معجبيه في السعودية

تداول مستخدمون بموقع تويتر أنباء عن إجراء الفنان السعودي فايز المالكي عملية جراحية ما أثار ردودا واسعة من معجبيه الكثر في المملكة.

وتصدرت الدعوات بالسلامة والعافية للمالكي موقع تويتر في السعودية من قبل آلاف المستخدمين رغم أن أنباء العملية لم تتأكد وإنما جرى تداولها من قبل حسابات في تويتر دون أن يتسنى على الفور التأكد من صحتها.

غير أن التفاعل يعكس شعبية المالكي الذي ينشط في مجال العمل الخيري والانساني، واشتهر بتقديم العون والمساعدة للمحتاجين.

وقالت حسابات بتويتر إن المالكي أجرى ”عملية بسيطة في الانف تكللت بالنجاح.“

ومازال المالكي نشطا على حسابه بتويتر لكنه لم يعلق على الأنباء الرائجة بشأن إجرائه العملية.