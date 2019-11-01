الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي يفاجئ الإماراتيين بارتدائه“الكندورة“ و“الغترة“ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، مقطع فيديو، للإعلامي الأمريكي الشهير ستيف هارفي، الذي يحل ضيفًا على معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهو يرتدي الزي الإماراتي.

وظهر الإعلامي الأمريكي بالزي التقليدي ”الكندورة“ و“الغترة“ دون أن ينسى ارتداء الصندل، الذي يفضله الإماراتيون على غيره من الأحذية.

It suits him so well. مرحبا بوهارفي pic.twitter.com/oPgJAlcNxG — روضة (@RSKT90) October 31, 2019

ورحب إماراتيون بمبادرة ستيف هارفي، وتقربه منهم بهذه الطريقة، خاصة مع ملامحه المنسجمة مع الزي، لما فيها من تشابه مع ملامح العرب.

ستيف بن ذياب ال هارفي

pic.twitter.com/MjYZA0mPBu — ٰ (@_KFA7) October 31, 2019

هذا ستيف هارفي ???????????? وربي ستايله طلعنا واحد مننا وفينا — KingPirates (@himo_tech) November 1, 2019

وأطلق نشطاء، ألقابًا أقرب للبيئة العربية على المقدم الأمريكي، انسجامًا مع الزي الإماراتي.

يذكر أن الإعلامي الشهير، قدم محاضرة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، وشهدت حضورًا كثيفًا، فيما أبدى هارفي إعجابه بالإمارات، وخاصة استتباب الأمن، قائلًا: ”الإمارات تتمتع بالأمن والأمان، وهما نعمتان لا تقدران بثمن، حيث تكاد الجريمة فيها تصل إلى صفر، ويمكنكم أن تسيروا في شوارعها بكل أمان، دون أن تتعرضوا للقتل أو السرقة“.