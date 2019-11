الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي يفاجئ الإماراتيين بارتدائه“الكندورة“ و“الغترة“ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، مقطع فيديو، للإعلامي الأمريكي الشهير ستيف هارفي، الذي يحل ضيفًا على معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهو يرتدي الزي الإماراتي.

وظهر الإعلامي الأمريكي بالزي التقليدي ”الكندورة“ و“الغترة“ دون أن ينسى ارتداء الصندل، الذي يفضله الإماراتيون على غيره من الأحذية.

It suits him so well. مرحبا بوهارفي pic.twitter.com/oPgJAlcNxG

