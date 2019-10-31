وائل كفوري يصل شمال الأردن بطائرة خاصة لإحياء حفل غنائي (فيديو)

وصل الفنان اللبناني وائل كفوري، يوم الخميس، إلى محافظة إربد شمال الأردن على متن طائرة خاصة؛ وذلك لإحياء حفله الغنائي المقرر الليلة، بمهرجان الهرم الغنائي في إربد.

وأظهرت مشاهد مصوّرة، نقلًا عن وسائل إعلام محلية، لحظة نزول المطرب كفوري من طائرة مدنية، بالقرب من المهرجان وسط مدينة إربد، بالتزامن مع وجود مكثف للشرطة، التي فرضت تعزيزات أمنية بمنطقة الحفل، تضمنت إغلاقًا مؤقتًا للطريق الذي هبطت فيه الطائرة.

وتأتي مشاركة المطرب اللبناني في مهرجان الهرم ضمن تنفيذه مجموعة من الفعاليات المتنوعة بعدد من محافظات الأردن.