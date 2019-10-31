أعلن بعض الشعراء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن وفاة الشاعر السعودي عبدالله الراشد إثر حادث مروري.

ونعى الشاعر دحيم الخياري، مواطنه في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“، قال فيها: ”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله هذا المساء إثر حادث مروري الشاعر والصديق العزيز عبدالله الراشد، الله يرحمه ويغفرله ويلهم اهله وذويه الصبر والسلون دعواتكم له بالمغفرة“.

انالله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله هذا المساء اثر حادث مروري الشاعر والصديق العزيز / عبدالله الراشد الله يرحمه ويغفرله ويلهم اهله وذويه الصبر والسلون دعواتكم له بالمغفره — دحيم الخياري (@d7am4727) October 30, 2019

من جانبه، نشر خالد غديفان ابن عم الراحل، صورتين إحداهما من آخر ظهور له وأخرى من آخر منشور له عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وقد كتب في تعليقه: ”يارب عفوك ورضاك ومزيدًا من التوفيق“.

وعلق خالد غديفان، على الصور التي نشرها عبر تغريدة له عبر ”تويتر“: ”تعزية، عظم الله أجرنا وأجركم وأحسن الله عزاءكم في وفاة الشاعر ابن العم عبدالله الراشد نعزيكم وأنفسنا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان إن العين دمعت إنا لله وإنا إليه راجعون الشاعر عبدالله الراشد بذمة الله“.

#تعزية عظم الله أجرنا وأجركم وأحسن الله عزاكم في وفاة الشاعر ابن العم :عبدالله الراشد نعزيكم وأنفسنا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان إن العين دمعت @AbdullhAlrashed إنا لله وإنا إليه راجعون .. #الشاعر_عبدالله_الراشد_بذمة_الله pic.twitter.com/atyTMAa0sj — #خالد_غديفان ???????? (@khaled111339) October 30, 2019

وانهال العديد من التغريدات عبر ”تويتر“، إذ سارع العديد من الشعراء والملحنين والإعلاميين في نعي الشاعر السعودي بكلمات مؤثرة، وكان من بينهم الإعلامي فيصل اليامي الذي نشر صورة للراحل وعلقّ قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله أخونا عبدالله الراشد أسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه الصبر والسلوان“.

إنا لله وإنا إليه راجعون .. إنتقل إلى رحمة الله أخونا #عبدالله_الراشد

أسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويه الصبر والسلوان . pic.twitter.com/Hn1p2e5nvP — فيصل اليامي (@_FaisalAlyami) October 30, 2019

وكتب الإعلامي أحمد الفهيد قائلًا: ”رحم الله الصديق الغالي، عبدالله الراشد واسقاه من الكوثر شربة لا يظمأ بعدها أبدًا اللهم انه كان يتصدق على الناس بابتسامته ويصادقهم بها، فاجعله يومئذ من الوجوه المسفرة، الضاحكة، المستبشرة اللهم الجنة، اللهم الجنة، وأنت أرحم الراحمين“.

رحم الله الصديق الغالي، #عبدالله_الراشد واسقاه من الكوثر شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.. اللهم انه كان يتصدق على الناس بابتسامته ويصادقهم بها، فأجعله يومئذ من الوجوه المسفرة، الضاحكة، المستبشرة.. اللهم الجنة، اللهم الجنة، وأنت أرحم الراحمين https://t.co/DsJ2ScIuuJ — أحمد الفهيد (@alfheedA) October 30, 2019

ونشر الشاعر السعودي صالح السهلي، آخر محادثة جرت بينه وبين الشاعر الراحل وكانت قبل وفاته بخمسة أيام على تطبيق واتساب والتي كان يطالبه فيها بزيارة مشروعه الجديد.

وكتب ”السهلي“ قائلًا: ”فاجعة رحيل الأحبة موجعة، وغيابهم ألم اللهم ألهمنا الصبر على فراق أخي وصديقي عبدالله الراشد الذي راح شهيدًا بإذن الله في حادث، عبدالله شاعر مرهف، وإنسان نبيل، وصديق وفي، وشاب طموح كان يحادثني قبل 5 أيام ويطالبني في زيارة لمشروعه الجديد يا الله كم هي غادرة هذه الدنيا!“.

فاجعة رحيل الأحبة موجعة ، وغيابهم الم ..

اللهم الهمنا الصبر على فراق اخي وصديقي #عبدالله_الراشد الذي راح شهيداً بإذن الله في حادث .

عبدالله شاعر مرهف ، وإنسان نبيل ، وصديق وفي ، وشاب طموح

كان يحادثني قبل 5 ايام ويطالبني في زيارة لمشروعه الجديد ..

يا الله كم هي غادرة هذه الدنيا ! pic.twitter.com/toQ6yEm0FQ — صالح السهلي (@salee7com) October 30, 2019

ونعاه الشاعر السعودي فهد المساعد قائلًا: ”الله يغفر لـ عبدالله الراشد ويرحمه ويتجاوز عنه، عبدالله صديق وفي وشاب كافح كثيرًا وشاعر لم يأخذ حقه فجعتنا وفاته عسى الله يجمعنا به في جنات النعيم، في أحد أشعاره يقول: ليت الصور فيها أحاسيس وتحس عشان لا اشتقنا تسولف علينا أي والله ياحبيبنا عبدالله“.

الله يغفر لـ #عبدالله_الراشد ويرحمه ويتجاوز عنه..

عبدالله صديق وفي وشاب كافح كثيراً وشاعر لم يأخذ حقه.. فجعتنا وفاته عسى الله يجمعنا به في جنات النعيم. في أحد أشعاره يقول:

ليت الصور فيها أحاسيس وتحس

عشان لااشتقنا تسولف علينا اي والله ياحبيبنا عبدالله. pic.twitter.com/iFU7sbbFgB — فهد المساعد (@fahadAlmosaad) October 30, 2019

أما الإعلامي السعودي عبدالرحمن الناصر، فقال في تغريدته: ”إنا لله وإنا إليه راجعون فجعت قبل قليل بوفاة الشاعر عبدالله الراشد الرجل الطيب الحبيب، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وصبر أهله وعظم أجرهم“.

انا لله وانا إليه راجعون ..

فجعت قبل قليل بوفاة الشاعر #عبدالله_الراشد الرجل الطيب الحبيب، اللهم أغفر له وارحمه واعفو عنه وصبر أهله وعظم اجرهم. — عبدالرحمن الناصر (@alnaser34) October 30, 2019

وكان الشاعر السعودي الراحل، ظهر من خلال القناة الأولى السعودية يوم الأحد الـ23 من سبتمبر/أيلول الماضي في حلقة شعرية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ88.