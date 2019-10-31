تركي آل الشيخ يكشف عن ”مفاجأة سارة“ لجمهور موسم الرياض (فيديو)

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجأة سارة لجمهور المملكة وهي حضور مواطنه الفنان عبدالمجيد عبدالله، في فعاليات ”موسم الرياض“ وتحديدًا في ليلة ”نصف قرن والبدر مكتمل“.

وشارك تركي آل الشيخ، متابعيه عبر حسابه على موقع ”تويتر“، مقطع فيديو ظهر فيه الفنان عبدالمجيد عبدالله، وهو يتحدث عن الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، والملقب بـ“مهندس الكلمة“.

وسيشارك عبدالمجيد عبدالله، ضمن فعاليات ليلة ”نصف قرن والبدر مكتمل“ المقرر إقامتها يوم 12 نوفمبر المقبل، وهي ليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن، التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور نخبة من الفنانين العرب، وسط أجواء رائعة من الطرب الأصيل.

وتحدث عبدالمجيد عبدالله، في مقطع الفيديو، عن تعاونه مع الأمير بدر بن عبدالمحسن، مشيرًا إلى أنه من خلال رحلة التعاون هذه، ”وجد الأمير في التواضع وقمة في الهدوء وهو إنسان يشعر الفنان أنه نجم كبير“، على حد قوله.

وأضاف عبدالمجيد عبدالله، أن الأمير السعودي ”وقف إلى جانبه وأشعره بأنه فنان كبير رغم أنه كان في بداية حياته الفنية.. أنا سعيد جدًا أنه دخل في مشواري، نصف قرن والبدر مكتمل“.

حضورك يابوناصر طاغي وهو يطغى علي وانا من هولة الموقف خطر يغمى علي???????????????? https://t.co/sLw0oqWS2H — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) October 30, 2019

وأعاد عبدالمجيد عبدالله نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على ”تويتر“ وعلقّ عليه قائلًا: ”حضورك يا بو ناصر طاغي وهو يطغى علي وأنا من هول الموقف خطر يغمى علي“.

يذكر أن عبدالمجيد عبدالله أثار الجدل طوال الفترة الماضية بسبب مرضه الأمر الذي دفع ابنه ”عبدالله“ للخروج عن صمته والحديث عن الوضع الصحي للفنان السعودي، حيث طمأن الجمهور على والده، مؤكدًا أنه عندما يستطيع الظهور في حفل غنائي على المسرح فلن يبخل على جمهوره.