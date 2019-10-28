بسبب ”الراقصة المنقبة“.. نشطاء يهاجمون لجين عمران.. وأحلام تتدخل (فيديو)

ردّت الإعلامية السعودية لجين عمران على الانتقادات التي وُجهت إليها وتسريب مقطع فيديو لها وهي ترقص في أحد الأعراس، وذلك بسبب تعليقها على فيديو وإبداء غضبها من الفتاة السعودية المنقبة التي أثارت ضجة برقصها وسط مجموعة من الشباب والفتيات على هامش إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وقالت الإعلامية السعودية في تغريدة لها عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”لم أتعود الرد على عقول صغيرة تريد أن تفهم كل شيء بالعكس ولمن تساءل ما الموضوع!! لم ولن أستنكر رقص (البنات أو الشباب)“.

لم أتعود الرد على عقول صغيرة

تريد أن تفهم كل شي بالعكس

و لمن تسائل ما الموضوع!!

لم و لن أستنكر رقص(البنات أو الشباب)

فالطبيعة البشرية تتفاعل مع الموسيقى

حتى الطفل الصغير الذي لا يعي سيرقص

لكن إستنكرت حركتها الأخيرة ( موضحة في الفيديو)

ليأتي من يدافع عن حركتها و يهاجم إستنكاري!! pic.twitter.com/Futujr9e2H — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) October 28, 2019

واستطردت قائلًة: ”فالطبيعة البشرية تتفاعل مع الموسيقى حتى الطفل الصغير الذي لا يعي سيرقص لكن استنكرت حركتها الأخيرة (موضحة في الفيديو) ليأتي من يدافع عن حركتها ويهاجم استنكاري!!“.

وأردفت لجين عمران في تغريدة أخرى نشرت من خلالها مجموعة من التغريدات التي وثقتها لمنتقديها مدللّة على أن المهاجمين لها يمارسون الهبل والقذارة -على حد تعبيرها- لأنهم يحملون أسماء مستعارة ورموزًا.

وجاء في تغريدة لجين عمران: ”تفضلوا هذي هي الأشكال اللي تهاجمهني الحمد لله والشكر ولا واحد فيهم يكتب باسمه الحقيقي، كلهم أسماء مستعارة ورموز وهذا إقرار بالهبل والقذارة اللي يمارسوها“.

تفضلووو

هذي هي الأشكال إلي تهاجمهني????

الحمدلله و الشكر و لا واحد فيهم يكتب بإسمه الحقيقي

كلهم أسماء مستعارة و رموز

و هذا إقرار بالهبل و القذارة إلي يمارسوها

و كلهم يدافعون عن أفكار شاذه بشكل مستميت و غبي????️‍????

و فوق كل هذا عاملين حالهم سعوديين

حركات قديمة????

تلعبون على مين بالضبط !؟ pic.twitter.com/zwGPs1KsGK — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) October 28, 2019

وأوضحت قائلًة: ”كلهم يدافعون عن أفكار شاذة بشكل مستميت وغبي وفوق كل هذا عاملين حالهم سعوديين، حركات قديمة تلعبون على مين بالضبط!؟“.

وكان التفاعل مع ردود لجين عمران كبيرًا وتبادلت الردود مع متابعيها أيضًا، وكان من بينهم من انتقد تعليقها على الفتاة السعودية المنقبة التي رقصت وسط الشباب لأنها ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص أيضًا.

وطالبتها متابعة بأن تشتكي المنتقدين في وزارة الداخلية فقالت: ”أختي لجين اشتكي عليهم وزارة الداخلية تجيبهم حتى لو اسمائهم مستعارة اشتكي عليهم“.

اختي لجين اشتكي ع عليهم ورب وزاره الداخلية تجيبهم حتي لو اسمهم مستعاره اشتكي عليهم كلنا امن راح تخذ حقك ب قانون عشان يتربوا زين اذا أهليهم مآربهم قانون يربيهم انت م غلطت قالت رأيك — مني (@fL64nr82owCWaUg) October 28, 2019

وكتبت متابعة أخرى: ”تعلموا من منطقها ومن تفكيرها، ناس جاهلة حاطين رجل على رجل وجالسين يجرحون وينتقدون الناس، عيب والله عيب لجين ما تمثل إلا نفسها من يومها محترمة ومحتشمة سوا كان في لبس أو كلام انتقدوا وعاتبوا بحدود الأدب فقط كلنا مع بنت الوطن“.

تعلموا من منطقها ومن تفكيرها ، ناس جهله حاطين رجل على رجل وجالسين يجرحون وينتقدون الناس ، عيب والله عيب لجين ماتمثل الا نفسها من يومها محترمة ومحتشمة سوا كان في لبس أو كلام .. انتقدوا وعاتبوا بحدود الأدب فقط كلنا مع بنت الوطن #كلنا_لجين_عمران ????????♥️ — Dr. Maha (@m_alshee5) October 28, 2019

وقالت مغردة تُدعى ”مها“ للإعلامية السعودية: ”لسى تقاومي هيا مراهقة نبرر لها لصغر سنها لكن انتي يا لوجين ايش تبرير مقاطع الرقص حقتك خصوصًا انك تشوفي هذا الأمر مثير للاشمئزاز !! وإذا تشوفي كلمة الملك سلمان بدا المقصد فالكلام ينطبق عليك كمان“.

وردّت عليها لجين عمران، قائلًة: ”والله إذا بتقارني مقطع رقص لي في (زواج نسائي) مسرب من واحدة ما تخاف الله بمقطع رقص واحدة (وسط شباب) تغطي وجهها وتكشف في وجه الشباب وانهم نفس الشيء!!! إسمحي لي أقول لك تفكيرك فيه خلل ويحتاج إعادة نظر“.

والله إذا بتقارني

مقطع رقص لي في (زواج نسائي)

مسرب من وحده ما تخاف الله

بمقطع رقص وحده (وسط شباب) تغطي وجهها و تكشف… في وجه الشباب

و انهم نفس الشيء!!!

إسمحي لي أقول لك تفكيرك فيه خلل و يحتاج إعادة نظر https://t.co/eDArAG6rxV — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) October 28, 2019

وتدخلت الفنانة الإماراتية أحلام، ودعمت لجين عمران مؤكدًة أنها تمثلها وطالبتها بألا تعبأ بما يقوله المنتقدين لها فقالت: ”ما عليك منهم يا الغالية خلهم يكثون في البحر صكي بلوك وبطاق إنتي امرأة ضد ٦٠ رجل #لجين_عمران_تمثلني“.

الحمدلله المكتب عندي كل شوي يدخل ينظف حسابي بعمل بلوك لهالمخلوقات

و شكرا على لطفك???????? https://t.co/lyPHYmfBjq — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) October 28, 2019

وحرصت ”لجين“ على الرد على أحلام، فقالت: ”الحمد لله المكتب عندي كل شوي يدخل ينظف حسابي بعمل بلوك لهالمخلوقات وشكرا على لطفك“.

وبدأت قصة لجين عمران، مع التعليقات السيئة من منتقديها عندما قالت إنها غاضبة بسبب تصرّف الفتاة المنقبة خاصًة أن رقصها وسط شباب ليس مألوفًا في المجتمع السعودي، حيث أعادت نشر مقطع الفيديو للمنقبة وعلقت قائلًة: ”للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الاشمئزاز“.

للأسف في ناس فاهمين الإنفتاح و التطور بشكل يثير الإشمئزاز !!! https://t.co/QlgkPiOel6 — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) October 26, 2019

يُذكر أن النائب العام في المملكة العربية السعودية اتخذ قراره السبت، بإلقاء القبض على الفتاة المنقبة وتم توجيه تهمة الإخلال بالآداب وشروط الذوق العام.